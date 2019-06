Venezia, scontro tra nave e battello. Ferite quattro turiste. Il testimone: “Siamo saltati giù”

(Di domenica 2 giugno 2019) Una strage sfiorata. Sonostraniere, di età compresa tra i 67 e 72 anni, le personenell'incidente tra lada crociera Msc e unfluviale, questa mattina nel canale della Giudecca a. Nessuna è in gravi condizioni, ma tutte hanno subito traumi ortopedici, cadendo o fuggendo a terra al momento dello. Una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – fa sapere l'Usl – sono una neozelandese e due australiane; una di loro, una 67enne, è in condizioni un po' più serie, e viene valutata dai medici."Quando abbiamo visto loche stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere sulla riva". E' la testimonianza di un marinaio che era a bordo delturistico colpito oggi adalladi Msc fuori controllo. Nel fuggi-fuggi il giovane ha riportato una leggera ferita ad un braccio, "ma adesso sto bene", spiega. "Il capitano – prosegue il racconto del giovane – poi mi ha preso e mi ha portato al sicuro: vedevo lavicina, era grandissima".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...