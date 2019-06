Venezia | nave da crociera contro battello e banchina Persone cadute in acqua | ci sono

Venezia - scontro fra una nave da crociera e un battello : cinque feriti : Due i contusi e altre due persone portate in ospedale a scopo precauzionale

Venezia - nave da crociera contro battello e banchina : passeggeri in acqua e feriti VIDEO : Paura a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci sono feriti. Sono...

Venezia - il battello danneggiato dopo l’impatto con la nave da crociera : l’intervento dei vigili del fuoco : Le immagini dei vigili del fuoco, presenti sul luogo dell’incidente dai primi minuti insieme ai sommozzatori, mostrano il battello turistico River Countess danneggiato a causa dell’impatto con la nave da crociera Msc “Opera”. Video vigili del fuoco Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in ...

Venezia - le immagini dell’incidente tra una nave da crociera e un battello. FOTO : Venezia, le immagini dell’incidente tra una nave da crociera e un battello. FOTO La "Opera" della Msc, durante la fase di ormeggio, ha urtato il "River Countess" già fermo sul molo di San Basilio. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone ed è stata danneggiata anche la banchina ...

L’incidente della grande nave da crociera Opera a Venezia : Si è scontrata domenica mattina contro un battello turistico e un molo nel canale della Giudecca: ci sono notizie di 5 feriti non gravi

Venezia - il pilota della nave : “Rotto il cavo del rimorchiatore di prua - c’è stata una perdita dei comandi” : “Il rimorchiatore di prua ha rotto il cavo. Poi c’è stata una perdita dei comandi”. A parlare, via radio, è il pilota della nave da crociera Msc “Opera”, che subito dopo l’impatto con un battello turistico e il molo ha informato le autorità sull’accaduto e sulla situazione nei primi minuti dei soccorsi. Venezia, nave da crociera si scontra contro battello: la fuga dei turisti e il ...

Venezia - una nave da crociera Msc urta un battello nel canale della Giudecca : 5 feriti non gravi : Al vaglio le cause dell'incidente: dal blackout alla rottura di un cavo del traino della nave. Nell'impatto alcune persone sono finite in acqua. La protesta sulla banchina degli attivisti "No Grandi Navi". Toninelli: "Mai più queste imbarcazioni nella laguna"

Venezia - scontro tra una nave da crociera e un battello : panico tra i turisti - 4 feriti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera‘ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia. I feriti sarebbero uno a bordo della Opera, gli ...

Venezia - nave da crociera contro battello e banchina : passeggeri in acqua e feriti : Paura a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci sono feriti. Ad...

Tragedia sfiorata a Venezia : nave da crociera si schianta su banchina e battello - ci sono feriti : Momenti di panico a Venezia stamattina, quando una nave da crociera della MSC "Opera" si è schiantata sulla banchina della stazione marittima e, contemporaneamente, su un battello lì...

Venezia - incidente nave crociera-barcone : 10.55 Un incidente tra una nave da crociera della 'Msc' e un battello gran turismo è avvenuto nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni,la 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio quando ha 'tamponato' sul lato di poppa il battello che era già ormeggiato.Il cavo della lancia che guidava la nave da crociera si sarebbe spezzato. Quattro le persone contuse, tutte sul battello fermo, portate in ospedale per controlli.

Una nave da crociera ha speronato un battello a Venezia. Le immagini : La nave da crociera Msc Opera ha speronato stamattina a Venezia un battello turistico. Lo riporta il sito del 'Corriere della sera', che pubblica una fotografia dell'incidente avvenuto nel canale della Giudecca. Il vaporetto coinvolto era adibito a un tour delle ville venete lungo il corso del Brenta. Nella collisione sono rimaste ferite 5 persone, apprende l'AGI da fonti ben informate. Un ferito è a bordo della Opera ...

Venezia - le foto della nave e del battello dopo l'incidente : Fonte foto: vigili del fuocoVenezia, le foto della nave e del battello dopo l'incidente 1Sezione: Cronache Tag: nave incidente Angelo Scarano I segni sugli scafi della nave e del battello dopo l'urto nel Canale della Giudecca a Venezia Luoghi: Venezia ...

Venezia - la nave da crociera perde il controllo e aziona la sirena : l’impatto contro il battello turistico. Le immagini : La nave da crociera Msc “Opera” ha perso il controllo, forse a causa di un black out, e si è scontrata contro un battello turistico e la banchina del molo di San Basilio. Nel video, la nave con la sirenza azionata, poi l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, la nave stava arrivando alla stazione marittima di Venezia trascinata da un rimorchiatore. A bordo del traghetto coinvolto nella collissione, c’erano più di 100 ...