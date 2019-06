Venezia | incidente nave crociera Msc contro battello e banchina | 4 feriti VIDEO «Blackout

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. La replica : fa solo annunci : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

Incidente Venezia - Salvini dà colpa a 5 Stelle : Roma, 2 giu (AdnKronos) - Anche l'Incidente di Venezia, dove un nave Msc ha perso il controllo e ha urtato un'imbarcazione turistica ormeggiata, diventa motivo di scontro all'interno del governo gialloverde. A cogliere l'occasione per attaccare i 5 Stelle è il vicepremier Matteo Salvini: "Mi risulta

Incidente Venezia - Guardia Costiera : “Nessuno sversamento di idrocarburi” : Non si sono verificati sversamenti di idrocarburi nell’Incidente verificatosi questa mattina a Venezia, nel Canale della Giudecca, tra la MSC Opera e la River Countess: lo rende noto la Guardia Costiera precisando che durante la navigazione “assistita da due rimorchiatori, la Msc Opera perdeva la governabilità e entrava in collisione con la m/n fluviale River Countess ormeggiata in banchina a San Basilio“. Quattro passeggeri ...

Incidente a Venezia - l'impatto da una doppia prospettiva. VIDEO : Incidente a Venezia, l'impatto da una doppia prospettiva. VIDEO Nei due filmati sono ripresi i medesimi istanti in cui è possibile vedere l’imbarcazione “Opera” che,in attracco al molo di San Basilio, ha “tamponato” sul lato di poppa il "River Countess", un grande battello di tipo fluviale Parole ...

Incidente Venezia : “Prima o poi doveva succedere - necessario stabilire percorsi e modalità di passaggio” : “Prima o poi doveva succedere, il tema non è espellere il turismo crocieristico, ma come far muovere le grandi navi in sicurezza nella fragile laguna Veneziana“: lo ha dichiarato il presidente di Confturismo Veneto, e vicepresidente nazionale, Marco Michielli, riferendosi all’Incidente di questa mattina tra Msc Opera e un battello turistico. “Mi si dice con prudenza che all’origine della collisione ci sarebbe stato ...

Venezia : l’incidente tra nave da crociera e battello fa il giro del mondo : E’ presente su numerose testate online a livello mondiale l’incidente verificatosi questa mattina tra una nave da crociera MSC e un battello turistico nel porto di Venezia. Foto e video dell’impatto sono state pubblicate oggi su Guardian, Independent, Telegraph, Mail on Sunday e BBC, ma anche su Times of India, New York Times, El Pais, Kathimerini, Le Soir, Le Figaro, Bild. Le Soir ad esempio titola “Panico a Venezia di ...

Incidente Venezia : dalla perdita dei comandi all’impatto - il dialogo tra pilota e capitaneria di porto : Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della capitaneria di porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia. “E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ...

Incidente Venezia : entro giugno via le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San Marco : Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferiscono che sulle grandi navi a Venezia il tavolo istituzionale è da tempo in corso. I ministri interessati si vedranno a breve scadenza per tirare le somme sulle opzioni progettuali individuate, allo scopo di trovare la soluzione definitiva migliore, che arriverà presumibilmente entro il mese di giugno, per allontanare le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San ...

Incidente Venezia - WWF : “Un importante campanello d’allarme - via le grandi navi” : “Quello che è accaduto oggi a Venezia, dove la nave da crociera MSC Opera ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio e contestualmente ha avuto una collisione con un battello fluviale è la dimostrazione lampante che il rischio di incidenti per le grandi navi a Venezia esiste ed è estremamente concreto“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Per fortuna quello alla nave MSC Opera è stato un Incidente senza gravi conseguenze ...

