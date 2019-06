Venezia | il momento dell' impatto tra la nave da crociera e il battello

Venezia - nave da crociera si scontra contro battello : la fuga dei turisti e il momento dell’impatto. Le immagini : Prima lo scontro contro il battello, poi quello contro la banchina del molo di San Basilio. Stamattina una nave da crociera Msc ha tamponato un traghetto turistico, ormeggiato nel porto di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni la “Opera” era in fase di attracco quando ha colpito il pontile. Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello e altre due persone portate in ospedale a scopo precauzionale. Video ...