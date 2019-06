Vasco Rossi concerti 2019 San Siro | biglietti | prezzi | come arrivare | parcheggi

Vasco Rossi concerto a Milano - una bomba punk rock che accende San Siro e trascina i 60mila : Una bomba punk rock a San Siro. Musica, luci, suoni. Uno spettacolo dall?inizio alla fine. Così Vasco piomba sul pubblico dello stadio milanese. Se lo conquista dalla prima canzone....

Scaletta e ingressi per i concerti di Vasco Rossi a San Siro : indicazioni stradali - biglietti e oggetti vietati : Partono dal 1° giugno, i concerti di Vasco Rossi a San Siro. Dopo la data zero che il rocker di Zocca ha tenuto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, è tutto pronto per l'inizio ufficiale di VascoNonStop Live 2019 con il quale il Blasco raggiungerà anche Cagliari. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, mentre l'apertura dei cancelli è in programma per le 16. La coda per l'ingresso è già iniziata, soprattutto per i fan che hanno ...

Vasco Rossi : "Vietare la cannabis light? Vergognoso. Di marijuana non è mai morto nessuno" : “Vietare la cannabis light è una vergogna. Sapete tutti come la penso, non bisognerebbe inserirla nella lista delle sostanze proibite”, parola di Vasco Rossi. Il cantante ha voluto così commentare il recente divieto della Cassazione di vendere la cosiddetta “erba legale”, al termine della conferenza stampa di presentazione del suo “Vasco Non Stop Live 2019”, sei concerti allo stadio Meazza di ...

Vasco Rossi conquista Milano : «Sul palco mi metto a nudo per gli emarginati - come ero io. E basta cavalcare la paura» : Una fuga dalla realtà. Dal mondo che non piace. E dalla gente cattiva. È la promessa di Vasco Rossi, che con il suo rock dimorerà allo stadio San Siro di Milano per 6 concerti -...

Vasco Rossi : Il rock - la nostra fuga dalla disperazione : Vasco Rossi apre la conferenza stampa con un’autocitazione: «La disperazione tu forse non lo sai, la disperazione è già qui. C’è solo un modo che io conosco. La disperazione la soffochi con me», dice. Sono i versi di Qui si fa la storia, canzone che aprirà i suoi concerti del Vasco Non Stop Live 2019: sei date a San Siro – si parte il 1^ giugno (Le altre date: 2, 6, 7, 11 e 12 ) – e 2 a Cagliari, il 18 e 19 giugno. «È l’idea di ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Sentenza vergognosa! Cannabis light ... Vasco Rossi contro la Cassazione : Il cantante si è espresso contro la Sentenza sulla Cannabis light: "Non è mai morto nessuno. Non va messa tra le sostanze stupefacenti". Vietare la vendita di prodotti derivati dalla Cannabis light "è una vergogna. Con la Cannabis non è mai morto nessuno". Lo ha affermato Vasco Rossi. Il cantante è intervenuto sul tema in chiusura della conferenza stampa tenuta allo stadio San Siro per la promozione dei suoi pRossimi concerti in programma a ...

Vasco Rossi - Jameson Burt aprirà i suoi concerti : ecco chi è il chitarrista semi-sconosciuto ma dal notevole talento : Vasco Rossi l’ha visto in un bar di Los Angeles e gli ha detto: “Vieni a suonare per me”. Jameson Burt ha aperto e aprirà ogni sera il nuovo tour negli stadi del rocker di Zocca: il concerto con il fan club il 26 maggio, il 27 la data zero a Lignano Sabbiadoro e poi le sei date allo Stadio San Siro di Milano (1-2-6-7-11-12 giugno). Per il cantautore rock californiano nato e cresciuto nella contea di Orange nei sobborghi di Los Angeles è un salto ...

Vasco Rossi : in prime time su Canale5 il meglio del tour : Vasco Rossi Vasco Rossi suona in prime time su Canale5. Il rocker di Zocca sarà al centro di un docu-concerto in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset a metà giugno. Lo speciale appuntamento raccoglierà il meglio delle sei serate canore che il Blasco terrà a Milano, allo stadio di San Siro, nelle seguenti date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno (il tour si concluderà poi a Cagliari il 18 e 19 giugno). A darne notizia è Tv Sorrisi e ...

