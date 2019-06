Uomini e Donne | Andrea e Natalia felici | il gesto importante dopo la scelta

Fabiano Vitucci è morto - addio ex Uomini e Donne/ La dinamica del tragico incidente : Fabiano Vitucci è morto all'età di 29 anni a causa di un incidente in moto, addio al corteggiatore di Uomini e Donne: lutto sui social.

Uomini e Donne piange la morte di Fabiano Vitucci : era stato 2 volte corteggiatore - : Serena Granato L'ex corteggiatore di Valentina Dallari, Fabiano Vitucci, non ce l'ha fatta: il giovane è morto, a causa di un incidente motociclistico Il giovane Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di "Uomini e Donne", ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico, avvenuto a Montevarchi (Arezzo). La produzione del dating-show di Maria De Filippi e il pubblico di Canale 5 piange la morte del 29enne, il quale aveva partecipato ...

Addio Fabiano Vitucci - morto in un incidente ex corteggiatore di Uomini e Donne : Fabiano Vitucci, 29 anni, aveva partecipato a Uomini e Donne due volte come corteggiatore, la prima nel 2011 e la seconda nel 2015 per Valentina Dallari, ma Valentina non si dimostrò interessata a lui (la tronista alla fine scelse Andrea Melchiorre) e quindi lasciò la trasmissione. Il pomeriggio del 31 maggio 2019, Fabiano Vitucci è morto in un incidente stradale in motocicletta vicino a Motevarchi (Arezzo) paese dove viveva da tre mesi con la ...

