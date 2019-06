Una vittoria che unisce | un successo che esalta | Petrucci si prende la Ducati | le urla

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Nel momento in cuitaglia per primo il traguardo del rettilineo del Mugello, il box dellaesplode in un urlo liberatorio che coinvolge anche il CEO Domenicali La primanon si scorda mai, a maggior ragione se arriva nel Gran Premio d’Italia in sella alla. Non poteva chiedere di più Danilo, riuscito a rompere il ghiaccio nel momento giusto, proprio quando le voci di un suo possibile addio a fine stagione cominciavano a diventare un po’ troppo insistenti. Alessandro La Rocca/LaPresse Ildel Mugello invece spazza via tutto, lascia in sovrimpressione solo le lacrime del Petrux, che lavano veleni e amarezze cementando l’intera. Proprio così, perchè l’esplosione di gioia registrata nel box in rosso al momento dellanon può lasciare impassibile, ledi Tardozzi e del CEO Domenicali coinvolgono ed ...

