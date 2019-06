UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019

UNA VITA - trame : Diego scopre che il figlio di Blanca è stato rapito da Ursula : Nuovo appuntamento dedicato ad Una Vita, la soap opera spagnola che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, in programma nei prossimi giorni su Canale 5, Diego apprenderà tutta la verità sul parto drammatico di Blanca. L'Alday scoprirà attraverso il racconto di un contadino che il figlio dell'amata è stato rapito da Ursula. Una Vita: il parto di Blanca Le anticipazioni di Una Vita, ...

Andrew Robertson - UNA storia da Champions! Twittava “la vita fa schifo” in terza divisione : oggi è Campione d’Europa : Andrew Robertons è Campione d’Europa con il Liverpool. Il terzino scozzese stava per lasciare il calcio, giovane e squattrinato in terza divisone: oggi è nella storia Ieri notte il Liverpool ha alzato al cielo di Madrid la sesta Champions League della sua gloriosa storia. I Reds hanno superato il Tottenham in una finale tutta inglese, grazie ai gol di Salah e Origi. Fra i tanti giocatori che hanno visto coronarsi il sogno di un’intera ...

UNA VITA - trame spagnole : Elvira perdona il male ricevuto da Arturo : Una Vita continua ad emozionare i telespettatori delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5, Elvira deciderà di mandare una lettera di perdono ad Arturo prima del suo ingresso in clinica per essere sottoposto ad un delicato intervento agli occhi. Una Vita: Arturo scopre di avere una grave malattia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si ...

UNA VITA - spoiler : il fratello di Samuel cade in un burrone - Blanca partorisce nel bosco : Nuovo appuntamento con la serie televisiva Una Vita che oggi, sabato 1° giugno 2019, ha subito una variazione di messa in onda insieme alla soap Il Segreto. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere la prossima settimana si verificherà un colpo di scena vedrà protagonista Samuel Alday. Quest’ultimo, pentito per tutte le malefatte commesse, permetterà a Blanca Dicenta e Diego di fuggire,dopo essere riuscito a distrarre la perfida ...

2 giugno : Meloni è stata invitata - ma voleva un posto in tribUNA presidenziale : La leader di Fdi Giorgia Meloni è stata invitata alla parata militare ai Fori Imperiali, ma lei voleva un posto in tribuna presidenziale, riservata alle cariche istituzionale non politiche. Lo fanno sapere fonti della Difesa. “In merito a quanto dichiarato oggi dall’onorevole Giorgia Meloni in un post pubblicato sul suo profilo Fb - indicano le fonti - si precisa che alla segreteria dell’onorevole Meloni, dietro ...

REYES È MORTO - INCIDENTE STRADALE/ Delofeu sotto choc : 'UNA VITA davanti' : REYES è MORTO in un INCIDENTE STRADALE: lutto nel mondo del calcio per la scomparsa dell'ex Siviglia e Real Madrid, le parole degli ex compagni.

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : il vero Inigo ha perso la memoria o finge? : Una serie di strani comportamenti faranno sorgere nei finti coniugi Cervera il sospetto che Inigo stia in realtà mentendo riguardo alla sua amnesia.

Anticipazioni UNA VITA - serale : Arturo denuncia Zavala - Silvia viene liberata : Ottime notizie per i telespettatori di Una Vita che oggi 1° giugno potranno seguire ben due puntate della loro telenovela preferita. La prima verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa, appena dopo la soap Beautiful, mentre la seconda andrà in onda in seconda serata su Rete 4. Dopo la variazione dello scorso martedì sera, con l'inaspettata cancellazione di Una Vita e Il Segreto, Mediaset ha deciso di spostare gli episodi proprio ...