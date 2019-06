Venezia - scontro tra Una nave da crociera e un battello : cinque contusi [VIDEO] : Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera’ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Al momento non si hanno notizie di feriti. Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia. ...

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : ci sarebbero almeno quattro feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Aeronautica Militare : soccorsa donna a bordo di Una nave da crociera in Sardegna [GALLERY] : Nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, un elicottero HH-212 dell’80° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Decimomannu (Cagliari) è intervenuto per prestare soccorso ad una donna statunitense colta da grave malore sulla nave da crociera MSC Bellissima. L’intervento dell’aeromobile Militare, decollato intorno alle 9:00 dalla base sarda, si è reso necessario per permettere alla paziente, una donna di 55 anni in imminente pericolo di ...

Barcone alla deriva - migranti soccorsi da Una nave militare italiana : Circa novanta persone a bordo dell'imbarcazione, in difficoltà da ieri al largo della Libia. Intervento della Marina...

Barcone alla deriva - a bordo Una bimba morta : migranti soccorsi da nave militare italiana : A bordo dell'imbarcazione, in difficoltà da ieri al largo della Libia, ci sarebbero 90 persone. Intervento della Marina...

Migranti - nave militare italiana soccorre gommone in difficoltà. Ong : a bordo Una bambina è morta : L'ennesima tragedia nelle acque a largo della Libia. Appello per i soccorsi raccolto dal pattugliatore Cigala Fulgosi

Thailandia - incendio ed esplosione di Una nave in porto : 25 feriti : Almeno 25 persone sono rimaste ferite in un porto tailandese dopo che una nave cargo si e’ incendiata e ha causato un’esplosione. Il distretto del porto di acque profonde di Laem Chabang, nella provincia di Chonburi, due ore di viaggio a sud di Bangkok, e’ stato dichiarato “zona pericolosa” ha detto il direttore del porto Yuthana Mokkhao. L’incendio e’ divampato intorno all’una e mezzo di questa ...

Una nave militare maltese ha soccorso più di 200 migranti nel Mediterraneo : Sabato una nave militare maltese ha soccorso 216 migranti che si trovavano a bordo di due gommoni nel Mediterraneo, e li ha portati a Malta. Tra le persone soccorse c’erano una donna incinta e diversi minori. Un portavoce delle forze

Falcone - a Palermo sbarca ancora Una volta la nave della legalità : Anche quest'anno Palermo ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992 accogliendo al porto la nave della legalità con a bordo 1.500 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il ventisettesimo anno di commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta è stato preceduto da numerose polemiche che hanno portato a due assenze illustri nell'aula bunker del carcere Ucciardone: quella del presidente della Regione Siciliana, ...

Chi decide se Una nave può sbarcare in un porto italiano? : Un gommone con alcuni migranti a bordo (foto: Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans – LaPresse) Nella tarda serata di domenica 19 maggio, i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca Sea Watch, sono stati portati a Lampedusa. Lo sbarco è stato la conseguenza di una decisione della procura di Agrigento che ha disposto il sequestro della nave per presunta violazione dell’articolo 12 del testo unico ...