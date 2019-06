Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovare l’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio la festa della Repubblica celebrata con la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali è stata assegnata da nuove polemiche politiche polemiche per l’assenza di alcuni generali della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dell’ex Ministro della Difesa Ignazio La Russa ma anche tra il ...

NoiPA Arretrati 2019 : Ultime Notizie su forze armate e scuola : In questo articolo vedremo quali sono le ultime notizie che riguardano gli Arretrati 2019 relativi alle retribuzioni delle forze armate e dei dipendenti della scuola pubblica reperibili su NoiPA, il portale informatico realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo scopo di soprassedere alla gestione dei processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi di tutto il personale della Pubblica Amministrazione. ...

Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’economia Giovanni Tria ha scritto La Commissione Europea una lettera di risposta e rilievi sollevati sul debito salta in riferimento a italiano Where are diritto di cittadinanza e quota 100 nella lettera si indica che il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente ...

Ultime Notizie Roma del 02-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno della redazione della Luigi in studio La Commissione Europea ha ricevuto la lettera dell’Italia sui rilievi sul debito Enea cominciato l’analisi le conclusioni saranno nell’analisi complessiva del italiano che sarà pubblicato mercoledì alle gare sta in pressing sulla flat Tax Salvini sfida Bruxelles se riusciremo ad abbassare le tasse dice torneremo ...

Scuola - precariato docenti e fase transitoria Ultime Notizie : ecco le parole del senatore Pittoni : Il presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, ha ribadito quelle che vogliono essere le intenzioni del Governo in merito alla stabilizzazione dei docenti precari. ‘Sui precari della Scuola la Lega intende rispettare il punto 22 del contratto di Governo – ha dichiarato il senatore leghista – il quale prevede una “fase transitoria” per garantire “il superamento delle criticità che in questi anni ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno Sabato primo giugno oggi il presidente Sergio Mattarella nel messaggio ai Prefetti In occasione della festa della Repubblica invitato a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e prevenendo spinte alla violenza e al rifiuto delle regole che la carta di pubblicare ha voluto garantire Le parole di Mattarella vive nella ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano non ho mai avuto soldi regali o altri vantaggi ne ho mai barattato nei miei funzioni di magistrato non ho tremato contro nessuno C’era un clima avvelenato per autodifesa di Luca Palamara del Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati al centro dell’inchiesta di Perugia affidata a due interviste su Corriere della Sera e ...

Nuovo allenatore Juventus : Sarri firma in settimana - le Ultime notizie : Nuovo allenatore Juventus: Sarri firma in settimana, le ultime notizie Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus. Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli soddisfatto della lettera dell’Italia all’Unione Europea perché ci sono segnali positivi per l’economia italiana e sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere tagliare le tasse ha detto il vicepremier Matteo Salvini non sono assolutamente preoccupato dalle reazioni di Bruxelles Anzi se riusciremo come sono convinto grazie ...