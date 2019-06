Tumore del polmone | la sopravvivenza a 5 anni per pembrolizumab

Tumore - presentato il nuovo farmaco che aumenta del 70% la prospettiva di vita dei malati di cancro : Si chiama ribociclib ed è il nuovo farmaco in grado di aumentare la sopravvivenza delle donne colpite da tumori al seno metastatizzati. Lo studio è stato presentato all’Asco, il congresso americano di oncologia in corso a Chicago e contemporaneamente pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Speranza per il Tumore al seno - farmaco aumenta al 70 per cento la sopravvivenza delle giovani : Una nuova Speranza per le donne giovani, in premenopausa, con tumore al seno in stato avanzato viene dal congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago dove sono stati presentati i risultati di uno studio pubblicato in contemporanea sul New England Journal of Medicine....

Tumore al seno : farmaco aumenta significativamente la sopravvivenza delle donne : Ribociclib, una terapia mirata innovativa, migliora significativamente la sopravvivenza globale (OS) nel Tumore della mammella.1 Lo dimostra lo studio di fase III MONALEESA-7, che ha valutato ribociclib in associazione alla terapia endocrina (goserelin e un inibitore non steroideo dell’aromatasi o tamoxifene) come trattamento iniziale rispetto alla sola terapia endocrina in donne in pre- e peri-menopausa con Tumore della mammella avanzato o ...

Un semplice test del sangue per individuare il Tumore : in arrivo l’I.A. che fiuta il cancro : Creata un’intelligenza artificiale in grado di fiutare nel sangue il Dna dei tumori e di riconoscerne ben sette forme. Il test, chiamato Delfi, è riuscito ad identificare la forma frammentata che distingue il Dna delle cellule tumorali. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature dal gruppo del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center coordinato da Alessandro Leal e Jillian Phallen. Si tratta per ora solo di una prova di principio in grado ...

Tumore - nuovo test del sangue diagnostica 7 diversi tipi di cancro grazie al DNA : Gli scienziati sono riusciti a realizzare un test del sangue, chiamato DELF, che analizza il DNA delle cellule e riesce a distinguere quelle sane da quelle tumorali, permettendo una diagnosi corretta fino al 99% dei casi. I dati raccolti hanno permesso di confermare che il test è in grado di identificare correttamente la presenza dei tumori tra il 57% e il 99% delle volte. Lo stesso test è stato effettuato su campioni di sangue di 215 ...

Le rubano l’agenda con le cure del figlio malato di Tumore : “Restituitemela” : Le rubano a Roma gli effetti personali, ma soprattutto la documentazione medica del figlio malato di tumore, è accaduto a una donna di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), che ha lanciato un appello su Facebook affinché le venga restituita un’agenda blu in cui da un anno annota tutte le tappe della lotta del figlio di 7 anni contro un tumore celebrale. La donna, dopo aver caricato l’automobile con tutti i bagagli, era pronta a tornare a ...

LILT e AIFI : evento formativo per la riabilitazione delle donne operate di Tumore al seno : A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra LILT- Lega Italiana per la lotta contro i tumori – e A.I.F.I.- Associazione Italiana Fisioterapisti – si è svolta il mese scorso a Sabaudia la 1ª edizione dell’evento formativo “Dall’intervento chirurgico per il tumore al seno alla stabilizzazione degli esiti”. Il progetto vuole fare un passo avanti per rispondere alle esigenze riabilitative della donna operata di carcinoma ...

Una volta definite le caratteristiche del Tumore - che tipi di interventi chirurgici si possono eseguire? : L’ampiezza dell’intervento di tiroidectomia da eseguire nelle persone con carcinoma differenziato della tiroide è ancora oggetto di dibattito. Molte Linee Guida hanno sostenuto la tiroidectomia totale come trattamento primario, da scegliere in prima istanza, in quasi tutti i casi di questo tumore quando ha dimensione maggiori di 1 cm e a prescindere dalla presenza di metastasi a linfonodi locali o a distanza. Questo approccio ha fatto ...

Sara Carbonero - moglie di Casillas - operata per un Tumore maligno poco tempo dopo l’infarto del portiere : Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Ne sanno qualcosa la giornalista Sara Carbonero, 35 anni, e il marito Iker Casillas, portiere del Porto ed ex Real Madrid. La donna, infatti, è stata operata per un “tumore ovarico maligno”, secondo un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. La Carbonero ha annunciato la sua malattia 3 settimane dopo che il marito, stella del calcio di 38 anni, ha accusato un infarto per il quale è stata ...

Tumore : non è colpa della sorte - le cause sono nell’ambiente : Non è un caso, non è la sorte, non è il fato, non è la sfortuna. Non sono questi i motivi che portano ad ammalarsi di Tumore. I ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia hanno scoperto che quelle «traslocazioni cromosomiche», che sono le alterazioni del Dna più comuni e frequenti nello sviluppo del cancro, rotture della doppia elica del Dna, non sono casuali. sono invece provocate da segnali che arrivano alle cellule dall’ambiente esterno e ...

L’assistenza nascosta e il lavoro a rischio per i malati di Tumore : le altre due facce della malattia : I malati di cancro in Italia sono circa 3.300.000, di cui quasi 700 mila in trattamento. Per loro il Ssn spende circa il 14% della spesa sanitaria complessiva, una quota pari a circa 16 miliardi di euro (dato stimato per il 2018) che comprende tutta la filiera dei servizi sanitari attraversati dal paziente oncologico (di prevenzione, diagnostici, specialistici, ospedalieri e chirurgici, farmaceutici, radioterapici, domiciliari e residenziali). ...

Medicina estetica cura dell’anima - anche in presenza di un Tumore : La gestione di un paziente affetto da tumore, si spiega in una nota, “dovrebbe essere affidata a un’équipe multidisciplinare più che al singolo specialista, non solo per la complessità intrinseca delle patologie neoplastiche ma anche per le implicazioni che le terapie antitumorali hanno per l’organismo nel suo complesso. Sono farmaci la cui gestione è problematica: è infatti necessario che abbiano un certo grado di tossicità affinché siano ...

Una molecola presente nei broccoli potrebbe sopprimere lo sviluppo del Tumore : Una nuova potenziale arma contro i tumori arriva oggi da una pianta le cui infiorescenze sono molto presenti sulla nostra tavola: il broccolo. I broccoli sono già noti, insieme a cavoli, al cavolfiore, ai cavoletti di Bruxelles e al cavolo verde, per essere in grado di ridurre il rischio di tumore. Oggi, arriva una prova di come questo può avvenire: i broccoli contengono una molecola che spegne un gene, il quale a sua volta promuove la crescita ...

La cura del Tumore metastatico del colon-retto : tanti i fattori da considerare : Un tempo, i casi di cancro del colon-retto nei quali si riscontravano metastasi avevano una prognosi negativa e poche erano le terapie per affrontarli efficacemente. Oggi i trattamenti efficaci ci sono e permettono di impostare protocolli personalizzati. ?????? Nell’impostare il protocollo di cura per un cancro metastatico del colon-retto si devono tenere in considerazione molti aspetti, spiega Alberto Zaniboni, Direttore del Dipartimento ...