Trent' anni dopo il governo cinese difende repressione a Tiananmen | decisione corretta

Trent’anni da Piazza Tienanmen - la repressione raccontata a chi non c’era : La foto è entrata nell’immaginario collettivo: il ragazzo rimasto senza nome con la camicia bianca e i pantaloni scuri fermo davanti a un carro armato, il primo di una fila di mezzi militari che sta mettendo fine a uno dei movimenti per la libertà del 1989, Trent’anni fa. Se l’immagine scattata da Jeff Widener per la Associated Press è uno dei simboli del Novecento, i particolari della storia accaduta nei primi giorni di giugno in Piazza ...

Trent'anni fa il servizio da sotto di Chang che cambiò la storia del tennis : Qualcuno pensa che sia persino irregolare. Molti lo prendono come un crimine di lesa maestà. Altri minacciano addirittura reazioni fisiche, se mai dovessero fronteggiarlo loro. Non c'è niente da fare, il servizio da sotto, nel tennis, suona come la famosa pernacchia di Totò: è fuori luogo, sbagliato, provocatorio, offensivo. Sin dal più famoso della storia: quello che permise al 17enne Michael Chang di far perdere la testa al ...

Asus - Trent’anni in edizione speciale : Il colosso taiwanese ha presentato al Computex in corso a Taipei molti nuovi prodotti. Oltre ad aver rinnovato le famiglie ZenBook e VivoBook con l’introduzione dello ScreenPad 2.0, touchpad che porta il feeling dell’esperienza in stile smartphone anche nei pc, l’azienda guidata...

In Trenta in un appartamento ricavato in un vecchio bar : tra loro anche un bimbo di 5 anni : A seguito di un blitz della polizia una trentina di pakistani, compresi donne e bambini, sono stati evacuati da un vecchio bar adibito ad alloggio di fortuna. Le persone vivevano in condizioni igienico sanitarie ai limiti.

Maltempo Trentino : opportunità di lavoro per la sistemazione dei sentieri dopo i danni della tempesta “Vaia” : In Trentino, per il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica danneggiata dalla calamità dell’ottobre 2018, la tempesta “Vaia”, saranno assunti, in deroga al criterio dell’età minima stabilito per le assunzioni stagionali nel “Progettone”, disoccupati iscritti alle liste di collocamento o lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale che percepiscono un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro ...

L'eredità di Antonio Megalizzi - che oggi avrebbe compito Trent'anni : “Antonio ci credeva e lo faceva per passione in modo ‘pulito', con entusiasmo e riusciva sempre a motivare, argomentare ogni suo pensiero con senso critico, costruttivo. Lo dimostrava nell'impegno e dedizione verso il suo lavoro. Sempre”. oggi Antonio Megalizzi avrebbe compiuto trent'anni, ed a raccontare le sue passioni, senza retorica e con la voglia di restituirne la reale grandezza dei suoi sogni, sono i genitori Domenico e Anna Maria, la ...

Il Majorana compie Trenta anni - grande festa al Pirandello : ... abilità e competenze necessarie per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro', ha sottolineato la dirigente Enza Ierna. La manifestazione al Teatro Pirandello è stata presentata dalla ...

Banco Alimentare : Trent'anni di aiuto concreto : ... tra cui Roma e Aprilia,, piazze, magazzini BA, teatri, dove transiteranno i furgoni con le insegne di Banco Alimentare e si svolgeranno feste, open-day, convegni spettacoli, momenti celebrativi. ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ministro Trenta su omicidio Vannini : “Chiunque sa qualcosa parli - sarà tutelato dal ministero” : “Come rappresentante delle istituzioni, mi sento di dire che bisogna andare più a fondo e che le istituzioni hanno bisogno di qualcuno che dica qualcosa in più”. Questo l’appello lanciato da Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi”, il talk tv condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove in onda stasera alle 22.45, sull’omicidio di Marco Vannini, il ...

The Cure - Disintegration compie Trent’anni. Quel disco fu un vero e proprio miracolo : proprio oggi compie trenta anni Disintegration! L’ottava fatica discografica dei Cure, vedeva la luce il due di maggio del 1989 (Fiction/Polydor). Diciamolo chiaramente, a conti fatti, i loro dischi sono divenuti un vero e proprio testamento apocrifo, le cui canzoni appartengono alla reminiscenza composita della musica, non solo Quella proveniente dagli anni 80. Ancora oggi, Robert Smith e soci, sono un gruppo a sé stante; nonostante la ...

Trent’anni fa moriva Sergio Leone - un mito del cinema : A 30 anni dalla scomparsa, avvenuta il 30 aprile 1989, Sky cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky cinema Sergio Leone e da oggi a venerdì 10 maggio ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Non mancherà la 'Trilogia del dollaro' in versione restaurata in collaborazione con Sky cinema, che comprende i primi film western diretti da Leone come 'Per un pugno di dollari' (restauro realizzato ...

Trent'anni di streghe a San Giovanni in Marignano : "Una vocazione che andrà sempre più definendosi, grazie all'apporto di professionisti del settore [Fratelli di Taglia, Cinquequattrini] che riusciranno a mettere insieme spettacoli prodotti per l'...

Lancia Dedra - La berlina media compie Trent'anni FOTO GALLERY : Mentre cè chi inizia a festeggiare con mesi danticipo i quarantanni della Delta, unaltra Lancia, più elegante e discreta, ma non per questo meno valida, ha raggiunto il traguardo dei tre decenni di vita. Parliamo della Dedra, arrivata sul mercato nel 1989 a seguito di un investimento di circa 500 miliardi delle vecchie lire.Successo e ambizioni. Del resto, quella della fine degli anni 80 era una Lancia in grande spolvero: le vendite crescevano ...

Maltempo - danni a Trento. Un'auto è stata distrutta e in piazza Dante traffico ancora deviato : TRENTO . Sono diversi i danni provocati dal vento e dalla pioggia che ieri hanno colpito la città di Trento. A Piedicastello un grosso ramo è caduto su Un'auto parcheggiata sfondando il parabrezza . ...