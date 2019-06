Trenta-Fico | revisionismo storico Se ne fregano della nostra identità

affaritaliani

(Di domenica 2 giugno 2019) LafestaRepubblica viene sequestrata e dirottata dai ministri fondamentalisti si-globalche la dedicano anche ai rom, ai sinti, ai migranti e a chiunque si trovi o transiti sul territorio italiano, legalmente o illegalmente Segui su affaritaliani.it

rafirexit : RT @Libero_official: La festa della Repubblica, per il grillino Roberto Fico, è la festa di 'immigrati, sinti e rom' - nikkoletta59 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo Conte che rinuncia ai fucili per finanziare borse di studio per la pace e Trenta che destina la parata del #2giugno… -