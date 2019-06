Tram deragliato a Roma | la prima ipotesi | “Perdita d’acqua ha ammalorato i binari”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Possibile manutenzione non corretta ai binari della linea. In più, dubbi sulla qualità della “sabbia frenante” dei convogli. E nuovo materiale in arrivo a integrare gli atti dell’inchiesta della Procura disui guasti del trasporto pubblico capitolino. Un procedimento, quest’ultimo, che contempla anche l’di “sabotaggio”, richiamato più volte dalla sindaca Virginia Raggi. Complice la giornata festiva, in Atac non c’e’ ancora stato tempo di analizzare nel dettaglio le cause che hanno portato questa mattina, intorno alle 12.30, allo svio in coda del2 in direzione di Piazza Mancini. Tuttavia, i tecnici intervenuti sul posto per ripristinare la linea si sono già fatti un’idea di quanto potrebbe essere accaduto. Avista, è possibile che le piogge di questi giorni, unite a una perditaavvistata nei pressi del luogo dell’incidente, abbianole ...

