Tottenham battuto 2-0 | Liverpool vince la Champions League

(Di domenica 2 giugno 2019) Dodici mesi dopo la sconfitta in finale a Kiev contro il Real Madrid, ilsi riscatta eper la sesta volta nella sua storia lasuperando 2-0 nel derby tutto inglese il. Al Wanda Metropolitano di Madrid i 'reds' passano in vantaggio al 2' grazie a un rigore realizzato da Mohamed Salah, all'87' il raddoppio di Divock Origi. Dopo una manciata di secondi dal fischio di inizio svolta nella partita, l'arbitro sloveno Damir Skomina assegna un calcio di rigore alper un fallo di mano in area di Sissoko su conclusione ravvicinata di Mané. Il controllo al Var conferma la bontà della decisione arbitrale. Dagli 11 metri si presenta Mohamed Salah, l'ex giallorosso tira forte e centrale beffando Lloris, dopo neanche 2 minuti i 'reds' sono già in vantaggio.La squadra di Pochettino accusa il colpo, al 9' è Sissoko a tentare la conclusione da fuori ...

Sport_Mediaset : #ChampionsLeague: il #Liverpool è campione d'Europa. Rigore di #Salah e poi #Origi: Tottenham battuto 2-0. #UCLfinal - RaiSport : Il #Liverpool vince la @ChampionsLeague 2019 Battuto il #Tottenham 2-0 reti di #Salah al 2' su rigore e #Origi a… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Champions League: Liverpool alza il sesto trofeo; battuto il Tottenham per 2… -