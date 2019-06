Torna a salire alle stelle la tensione tra Siria e Israele Nuovi raid israeliani | almeno

Lo spread Torna a salire : oltre i 290 punti |Oggi attesa la risposta dell'Italia all'Ue : Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

Istat - Torna a salire fiducia consumator : 11.16 A maggio 2019 risale la fiducia dei consumatori, dopo tre mesi consecutivi di calo, passando da 110,6 a 111,8. Lo rileva l'Istat,spiegando che un'evoluzione positiva riguarda anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese, che aumenta da 98,8 a 100,2. Migliorano tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori. Nel dettaglio, il clima economico sale da 122,8 a 125,9,il clima corrente aumenta da 106,9 a 109,6, il ...

FINANZA E POLITICA/ La vera ragione per cui lo spread è Tornato a salire : Subito dopo il risultato delle elezioni europee, lo spread dell'Italia è tornato a salire. Un chiaro messaggio per il Paese

Torna a salire la ricchezza degli italiani : nel 2017 sfiora i 10mila miliardi - vale 8 volte i redditi : Dopo tre anni di riduzione costante, tra il 2016 e il 2017 la ricchezza delle famiglie italiane è cresciuta di 98 miliardi (+1%) e ha raggiunto quota 9.743 miliardi...

Carburanti : finisce la tregua - i prezzi Tornano a salire : tornano gli aumenti sulla rete Carburanti italiana, dopo 4 giorni di tregua: Eni ha ritoccato all’insù di 1 cent i prezzi raccomandati di benzina e diesel, così come Tamoil, che però ha ridotto di 1 centesimo il Gpl. Sul territorio può ravvivarsi l’andamento in salita dei prezzi praticati dei due Carburanti liquidi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori ...

Prezzo oro - si Torna a salire - il valore aggiornato al 10 aprile : Prezzo oro, si torna a salire, il valore aggiornato al 10 aprile torna a crescere il Prezzo dell’oro, che nelle ultime settimane pareva avere perso il proprio slancio. Si è tornati al di sopra dei 1300 dollari l’oncia, fino ai 1307-1308 di queste ore. Tra il 28 marzo e l’8 aprile il Prezzo era rimasto fermo intorno ai 1290 dollari per oncia. Si era trattato dell’esito del fallimento del tentativo di ripresa dei ...

La Juve Torna a salire in Borsa : il titolo sfiora il massimo storico : Aspettando l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, il titolo della Juventus continua a salire e sfiora il massimo storico. Nel dettaglio, le azioni della società bianconera hanno chiuso a quota 1,6055 euro per azione (+1,65%), la seconda miglior chiusura storica dopo quella del 19 settembre 2018 (quando a fine giornata le […] L'articolo La Juve torna a salire in Borsa: il titolo sfiora il massimo ...