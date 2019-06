Tony Arbolino Moto3 | GP Italia 2019 | “Weekend incredibile | ieri pole e oggi vittoria

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019)ha vinto il GP d’, sesta tappa del Mondiale. Il centaurono è riuscito a imporsi nella gara di casa e al Mugello ha conquistato il suo primo successo in carriera, grande commozione per il 18enne lombardo che al termine della gara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questo weekend è statoposition e. In questa gara bisognava ragionare, all’inizio ho guardato lo schermo e ho visto che stavamo andando via, Lorenzo Dalla Porta andava veloce e sono rimasto dietro, ho pensato che uscire secondo all’ultima curva sarebbe stato giusto ed è stato così“.ha parlato anche ai microfoni internazionali sotto al podio: “Il Mugello è casa mia, venivo qui fin da quando ero giovane e quando vengo qui penso sempre a salire sul podio. Non pensavo alla ...

K18moto : RT @bgmotogp: #Moto3 Standing 1 Aron Canet KTM 93 2 Lorenzo Dalla Porta Honda 80 3 Niccolo Antonelli Honda 70 4 Jaum… - andreapezzoni87 : La domenica del #MugelloGP si apre con la vittoria di Tony Arbolino in #Moto3! Per il pilota milanese si tratta del… - Canta237 : RT @LiveGPit: #Moto3 GP d’Italia: al Mugello arriva la prima gioia per Tony Arbolino Di @Canta237 -