Toninelli | Entro giugno stop alle grandi navi nel Canale della Giudecca

Venezia - Toninelli : “Entro giugno stop a Grandi navi”. Salvini : “Soluzione c’era ma è arrivato no dal suo ministero” : Dal ministero delle Infratrutture assicurano: entro fine mese sarà risolta la questione delle Grandi navi che entrano nella Laguna di Venezia. Il titolare del Viminale, però, accusa: è per colpa di un “no” arrivato proprio da quel dicastero che una soluzione non è ancora stata trovata. L’incidente nautico nel Canale della Giudecca a Venezia rilancia la polemica sull’entrata delle Grandi Navi in Laguna. E offre a Matteo Salvini ...