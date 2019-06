Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) L'obesità è una delle maggiori cause di rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari e cancro, pertanto è necessario seguire un metodo dietetico che abbia un’azione snellente e stabilizzante delideale, una volta raggiunto. A tale proposito i ricercatori del Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Svezia, hanno confrontato l’effetto di due diete somministrate a 70 donne obese in menopausa nell’arco di due anni: un gruppo riceveva una, l’altro unaequilibrata, entrambi non ipocaloriche....

LoredanaVesci : Studio svedese: dieta paleolitica più efficace di quella nordica per perdere peso - silversflint : @secondompia Io studio svedese all'uni ma mi manca comunque un sacco il norvegese AHAHAH - ecortuso : Studio svedese sulle conseguenze del cosiddetto trettamento per la riassegnazione del sesso. -