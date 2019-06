Stop alla cannabis light | tutte le falle della norma Agricoltori in rivolta | «Siamo

Peste suina : Hong Kong abbatterà 4700 maiali - Stop import dalla Cina : Scoperto caso di Peste suina africana in un macello vicino al confine tra Hong Kong e Cina: per tale motivo Hong Kong abbatterà 4.700 maiali e sospenderà le importazioni di suini dalla Cina. L’animale proviene da una fattoria nella provincia meridionale del Guangdong. Hong Kong importa quotidianamente 4.000 maiali dalla Cina, a fronte dei 200 maiali che entrano nel mercato cittadino dalle fattorie locali. L'articolo Peste suina: Hong Kong ...

Stop alla vendita di cannabis light - sequestrati tre negozi in Campania : Tre negozi che vendevano cannabis sono stati sequestrati ieri sera dai carabinieri di Caserta che hanno eseguito un decreto d'urgenza di perquisizione e sequestro preventivo emesso dalla Procura...

Stop alla scuola di sovranismo : il ministero blocca così Bannon : Giuseppe Aloisi Ha avuto inizio l'iter per revocare la concessione al Dignitatis Humanae Institute della certosa di Trisulti. Niente "scuola di sovranismo" nel basso Lazio Sarebbe dovuta essere la "casa spirituale" del Bannonismo, ma con ogni probabilità la Certosa di Trisulti verrà utilizzata per altri scopi. Qualche ora fa è arrivata la notizia dell'avvio da parte del ministero competente della procedura che porta dritto alla ...

Dopo lo Stop della Cassazione alla cannabis light - ecco cosa cambia : La scheda che spiega cosa succederà adesso, perché olio, resina, inflorescenze e foglie saranno vietate e la differenza con quella terapeutica

Cannabis light : Stop della Cassazione alla vendita derivati. Cosa succede ora : stop dalla Cassazione alla vendita e commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabbis light. È questo il responso che i giudici supremi hanno dato su questa discussa tematica, affermando come la legge non consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Così hanno deciso le sezioni unite penali della ...

Cannabis light - lo Stop dalla Cassazione : "Reato vendere i derivati" : La Cassazione ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è un reato. Una stangata, una decisione che colpisce in modo durissimo un settore in piena espansione. La decisione è stata presa oggi dalle sezioni unite penali presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carca

Maria De Filippi si sfoga contro la Rai : “Lo Stop alla mia ospitata da Mara Venier? Una cosa antipatica” : “Non ci dovrebbero essere paletti in tv“. Così Maria De Filippi ha commentato il blocco della sua ospitata a Domenica In da Mara Venier. Reduce dal successo della finale di Amici, la conduttrice ha spiegato all’Adnkronos come questa cose le abbia lasciato l’amaro in bocca: “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a Domenica In. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo ...

La nuova strategia di GameStop per sopravvivere alla crisi dei videogiochi “fisici” : GameStop non lascia e, se non raddoppia, quantomeno rilancia. La più importante catena di rivendita di videogiochi e console al mondo è infatti in questo periodo storico chiamata a una sfida che, senza esagerare, si può definire epocale. L'anno fiscale 2018 si è chiuso per il colosso americano, con una forte presenza anche in Italia, con un rosso di 673 milioni di dollari , in gran parte dovuto al crollo delle vendite dei videogiochi ...

Radio Radicale - nessuna proroga. Resta lo Stop del M5S : scontri in Aula alla Camera : Per Radio Radicale sembra avvicinarsi la fine, dopo lo stop definitivo agli emendamenti di Lega e Pd al decreto Crescita, che chiedevano una proroga per la convenzione. Bagarre in commissione alla Camera, dopo che il veto del M5S, che ha fatto mancare l'unanimità. Per Giachetti è il quinto giorno di digiuno.Continua a leggere

HONOR 20 Pro non dispone della certificazione Google : Stop alla commercializzazione in Europa : Nonostante sia stato annunciato oggi, è a rischio l'arrivo di HONOR 20 Pro sul mercato europeo, vista l'assenza della certificazione Google. L'articolo HONOR 20 Pro non dispone della certificazione Google: stop alla commercializzazione in Europa proviene da TuttoAndroid.

Radio Radicale - Stop alla proroga della convenzione con il Mise : non ammesso l’emendamento per salvare l’emittente : Sfuma una delle ultime possibilità di salvataggio per Radio Radicale. Oggi è scaduta la convenzione con il ministero dello Sviluppo economico – che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non rinnovare giudicando eccessivi i 14 milioni di euro l’anno concessi all’emittente – e in Parlamento sono state ritenute inammissibili tutte le proposte di proroga, a partire dall’emendamento della Lega a firma Capitanio. L’emendamento è ...