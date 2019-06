Spia il marito online e chiede il divorzio. Lui la denuncia, moglie a processo (Di domenica 2 giugno 2019) Sospettava che il marito la tradisse, e per scoprirlo ha escogitato un sistema degno di una hacker: una quarantenne di Riese Pio X, in Veneto, ha pazientemente raccolto le prove della storia extraconiugale del marito Spiando le chat che aveva con un'altra donna del suo cloud. Quando ha deciso di passare alle vie di fatto, facendo sapere all'uomo di essere intenzionata a separarsi con addebito, si è ritrovato denunciata dal marito per violazione di sistema informatico finendo anche sotto processo.



La moglie, che aveva da tempo sospetti per il comportamento non sempre trasparente del coniuge, si era messa alla ricerca delle prove che potevano confermare e ha pensato tra le altre cose di Spiare nel cloud dropbox che fino a quel momento era stato usato da entrambi per immagazzinare e salvare dati e file. Nello spazio di archiviazione virtuale la donna ha trovato quello che stava cercando, tra cui copie di mail, foto, messaggi salvati.



