Speleologi bloccati in una grotta in Calabria | tutti in salvo

Calabria - quattro Speleologi bloccati in una grotta nell’Abisso del Bifurto : I quattro, uno dei quali poco esperto, stavano effettuando una discesa nell'abisso del Bifurto, chiamato anche "Fossa del Lupo", un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri. Ore di grande apprensione in Calabria per la sorte di quattro speleologi che a causa di un'improvvisa ondata di piena sono rimasti bloccati in una grotta nell’Abisso del Bifurto. Sul posto si sono immediatamente portati gli uomini del Soccorso ...

4 Speleologi bloccati in Abisso Bifurto : 19.09 Quattro speleologi sono bloccati in una grotta nell'Abisso del Bifurto, detta anche "Fossa del Lupo", nel Comune di Cerchiara di Calabria, per un'onda di piena improvvisa. Un quinto membro del gruppo è riuscito ad uscire pochi istanti prima dell'onda,dando l'allarme La grotta è un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683metri, esempio fra i più evidenti del lavorio carsico sulle pendici del Pollino. I quattro sarebbero ...