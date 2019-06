Serie A 2019-20 | Verona promosso | è la ventesima partecipante al prossimo campionato

Calcio - finale play-off Serie B 2019 : Hellas Verona-Cittadella 3-0. Gli scaligeri ribaltano la contesa e volano nel massimo campionato! : L’Hellas Verona batte per 3-0 il Cittadella, ribalta lo 0-2 patito all’andata e vince i play-off della Serie B di Calcio, guadagnandosi così la promozione nel massimo campionato italiano. Apre le marcature al 26' Zaccagni, completano l’impresa nella ripresa al 69' Di Carmine ed al minuto 82 Laribi. Gli ospiti terminano la partita in nove uomini per le espulsioni di Parodi al 62′ e Proia al 77′. Nel primo tempo ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2019 : le Fiji vincono la manifestazione. Alle Olimpiadi anche USA - Nuova Zelanda e Sudafrica : Si è conclusa a Parigi la decima ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che si aggiudicano la manifestazione davanti a USA, Nuova Zelanda e Sudafrica. Retrocede il Giappone, sostituito nella prossima stagione dall’Irlanda. Finalissima Fiji-Nuova Zelanda 35-24 Finale 3° posto USA-Sudafrica 7-24 Finale 5° ...

Probabili Formazioni Playoff Serie C 02-06-2019 e News : Serie C 2018-2019: scopri tutte le Probabili Formazioni delle semifinali Playoff, in programma domenica 2 giugno 2019. Si gioca alle 20.30 con quattro incontri.Stasera si giocano quattro semifinali dei Playoff di Serie C, tra cui due derby. All’Arena il Pisa ospita l’Arezzo, mentre il Trapani attende il Catania. In campo ci saranno anche Piacenza-Imolese e Triestina-Feralpi Salò. Nella mattinata di domani, nella sede della Lega ...

Probabili Formazioni Hellas Verona vs Cittadella - Finale Playoff Serie B 02-06-2019 e Info : Serie B 2018-2019, le Probabili Formazioni di Hellas Verona-Cittadella, Finale di ritorno Playoff, domenica 2 giugno ore 21.15. Di Gaudio dal 1′.Al ”Bentegodi” si gioca per la Serie A. Chi raggiungerà Brescia e Lecce? Dopo il primo atto della Finale Playoff disputata al ”Tombolato”, è in vantaggio il Cittadella di due reti a zero, grazie alla doppietta dell’attaccante italo-senegalese Davide Diaw, che ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve l’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

Nuoto - Swim Champions Series 2019 Indianapolis - 2 giugno. Gabriele Detti : trionfo in rimonta nei 400 stile! Panziera - Codia e Scozzoli sul podio : Fuochi d’artificio finali per l’avventura italiana nella giornata di chiusura delle Champions Swim Series a Indianapolis. La manifestazione itinerante voluta dalla FINA e trasmessa in diretta da OA Sport (differite delle ultime due giornate di gare visibili a questo indirizzo) si è chiusa con il quinto trionfo azzurro firmato da Gabriele Detti nei 400 stile libero grazie ad una splendida rimonta ai danni del lituano Rapsys e con ...

Baseball - Serie A1 2019 : doppio successo di San Marino contro Redipuglia nella settima giornata : settima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 di Baseball 2019, che quest’oggi ha visto in gara San Marino e Rangers Redipuglia, per due incontri ricchi di spettacolo ed emozioni, entrambi vinti dalla formazione allenata da Mauro Mazzotti. Un dominio, quello dei rossoblu, iniziato già dopo il secondo inning, con il fuoricampo di Celli, capace poi di raddoppiare il punteggio nella quarta frazione, volando sul 5-0 dopo ...

Softball - Serie A1 2019 - 13a giornata : nessun problema per Bussolengo - Bollate e Forlì : giornata priva di particolari scossoni in testa alla classifica, la tredicesima del campionato di Serie A1 di Softball 2019. In un weekend caratterizzato da un doppio turno, Bussolengo, Bollate e Forlì procedono spedite. Parma-Bussolengo Il divario tra le due squadre è molto ampio, e lo si vede lungo entrambe le partite giocate in terra ducale. C’è equilibrio soltanto nella prima parte della gara d’apertura, con Parma che riesce ad ...

Rugby femminile - finale scudetto Serie A 2019 : Valsugana-Villorba 15-18. Un piazzato di Barattin consegna il tricolore alle trevigiane : Tre mete per parte, nessuna trasformazione: alla fine a fare la differenza tra Valsugana e Villorba nella finale scudetto della Serie A di Rugby femminile è un piazzato di Sara Barattin, quello che sblocca il match dopo 19 minuti. Finisce 15-18 e le trevigiane, sconfitte lo scorso anno in finale dal Colorno, si prendono una bella rivincita cucendosi dopo una sola stagione il tricolore sul petto. Nel primo tempo, come detto, sblocca la contesa un ...

Basket - Semifinali Playoff Serie A 2019 : in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si riporta in parità nella Serie : In un’emozionante gara-2 al PalaRadi la Vanoli Cremona pareggia i conti nella serie di semifinale dei Playoff con la Umana Reyer Venezia battendola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per gara-3 e gara-4. Cremona parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 ma Venezia torna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Indianapolis 2019 in DIRETTA streaming 2 giugno. Detti vuole la rivincita con Rapsys. Panziera - Scozzoli e Codia per il podio : GUARDA LE Champions Swim Series IN DIRETTA AVVISO: SE NON RIESCI A GUARDARE LA WEB-TV DAL DESKTOP DEL TUO PC, PROVA CON UN CELLULARE O TABLET Buonasera e benvenuti alla DIRETTA streaming della seconda giornata della terza e ultima tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Indianapolis negli Usa. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sopra: OA Sport, trasmetterà ogni minuto della due giorni statunitense, ...

Pronostici play-off Serie C - 2° turno nazionale 2-6-2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per il ritorno del secondo turno nazionale di play-off che si giocherà il giorno 2 giugno 2019Molto equilibrio nella gare di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. A Catania e Brescia sono arrivati due pari, che per forza di cose mettono in vantaggio le teste di Serie, mentre Piacenza e Pisa si sono arrogate una possibilità altissima di passaggio del turno dopo aver ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 : Margherita Panziera vince i 200 dorso anche ad Indianapolis. L’azzurra in un nuova dimensione : Nello sport, come nella vita, la riconferma è sempre l’elemento più complicato: più le prestazioni sono migliori e maggiori sono le pressioni da gestire. In questo discorso vi rientra Margherita Panziera, oro continentale nei 200 dorso a Glasgow e in crescita esponenziale nell’ultimo biennio. Dall’esperienza nelle acque scozzesi, l’atleta veneta sembra essere entrata in una nuova dimensione e il 2019 sta dando seguito a ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona in gara-2 cerca il riscatto - Venezia un altro passo verso la finale : Questione quasi di vita o morte, quella di oggi (in senso sportivo), per la Vanoli Cremona. La formazione di Meo Sacchetti deve difendere il PalaRadi, se vuole avere speranze di tenere aperta la Serie contro l’Umana Reyer Venezia dopo la sconfitta in gara-1. L’80-87 della prima sfida di questa semifinale scudetto ha messo in evidenza due cose principali: una è la grande serata di Mitchell Watt, esplosivo oltre ogni limite in attacco, ...