Seno prosperoso e curve sinuose | chi è Kinsey Wolanski | la donna che ha fatto invasione

(Di domenica 2 giugno 2019) Si chiamae ieri ha pensato bene di faredi campo durante il primo tempo della finale di Champions League Il suo nome èe ieri ha pensato bene di faredi campo durante il primo tempo della finale di Champions League, attirando su di sè gli occhi del mondo., per il web è subito diventata lei la star della notte di Madrid, anche grazie a quel costumino nero che nascondeva ben poco agli occhi. Il motivo del suo ingresso sul terreno di gioco però stava proprio lì, ovvero nel fare pubblicità al sito internet per adulti di proprietà del suo fidanzato Vitaly Zdorovetskiy, stampato sul petto. Il canale Youtube conta oltre 10 milioni di followers, numero immediatamente cresciuto grazie alla performance della propria fidanzata, riuscita in pochi secondi a far innamorare mezzo mondo. Nella nostra gallery le ...

cinqueagosto : Ho una domanda per tutte quelle ragazze che come me hanno un senso abbastanza prosperoso: ma voi riuscite ad acquis… - imallyoursnjh : @damnnharry assolutamente senza, odio averlo addosso, anche perché non ho un seno troppo prosperoso, quindi sento s… - saraellex : @Cham91637144 @HMQueenBee La me dodicenne piatta che veniva chiamata tavola da surf non so quanto si sentirebbe sic… -