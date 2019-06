Scuola | precariato docenti e fase transitoria ultime notizie | ecco le parole del senatore

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Lena Gissi sbotta ‘Tutto questo non lo accetto’ : La segretaria nazionale di Cisl Scuola, MaddaLena Gissi, ha replicato alle critiche mosse contro la proposta dei sindacati formulata nei giorni scorsi al Governo. In una nota diffusa dal sindacato, Lena Gissi dichiara: ‘Non accetto che si metta in caricatura una proposta sindacale sul reclutamento che credo molto meditata e seria, che non nasce da ideologie o inseguimento del consenso ma da una profonda, diretta e quotidiana conoscenza di ...

Scuola - precariato e reclutamento ultime notizie : ora tocca ai vincitori concorsi e ai docenti di ruolo : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dato il proprio assenso alle ‘misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013.’ Ministro Bussetti apre ai precari ‘storici’: Snals ‘Bene, ma non basta’ Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira ...

Scuola - precariato e reclutamento docenti ultime notizie : focus sulla trattativa Governo-sindacati : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, è stato intervistato dal noto portale ‘Tecnica della Scuola’ in merito alla trattativa in corso tra Governo e sindacati sulla questione precariato e reclutamento docenti. Sinopoli a ‘Tecnica della Scuola’: ‘Obiettivo ambizioso nella trattativa con il Governo’ Sinopoli ha ricordato le diverse riforme che si sono succedute negli anni scorsi e che hanno ...

Scuola - precariato ultime notizie : pressing per PAS e concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : ‘Accordo fallimentare - ecco perché’ : La proposta dei sindacati messa sul tavolo del Miur quale possibile soluzione al problema del precariato non piace ad una buona fetta di precari. Viene considerata, infatti, una proposta troppo limitativa, visto che non si sta tenendo conto delle situazioni in cui versano altre categorie di docenti precari e del personale Ata. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che ha commentato così la ...

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : ecco i dettagli della proposta : Prosegue il tavolo tecnico sulla questione del precariato docenti e ATA: ieri si è tenuto un nuovo incontro tra il Miur e i sindacati, incentrato sopratutto sui docenti con più di 36 mesi di servizio. Le parti sociali hanno presentato una proposta dettagliata all’amministrazione centrale, proposta che verrà esaminata dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro di ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : PAS 36 mesi - pressing per accesso a tutti : C’è grande attesa per l’esito dell’incontro odierno tra Governo e sindacati in merito alla questione del precariato. A questo proposito, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alle possibili soluzioni ‘strappabili’ al Miur. Fase transitoria abilitante per tutti i docenti con 36 mesi ‘Auspichiamo che l’incontro di oggi sia risolutivo ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : una cattedra per 55mila supplenti : Riparte quest’oggi, alle ore 15, in Viale Trastevere, la trattativa tra il Governo e i sindacati sulla questione del precariato. Potrebbe trattarsi di un incontro decisivo, anche perché sembra che ci sia fretta di chiudere. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non sarà presente all’incontro, trattenuto da impegni fuori la Capitale. La trattativa, a tutti gli effetti, la sta guidando il capo di gabinetto, Giuseppe ...

Scuola - precariato ultime notizie : attenzione rivolta non solo ai docenti con 36 mesi : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha diffuso un video all’interno del quale ha voluto fare il punto della situazione in vista dell’incontro di domani, 16 maggio, con le rappresentanze di Governo. Governo-sindacati, attenzione a tutto il precariato ‘Si partirà con un’attenzione particolare a coloro i quali hanno conseguito i 36 mesi di servizio ma non riguarderà solo quei docenti ma tutto il precariato ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : la partita resta aperta : Al Ministero dell’Istruzione ci si prepara per il secondo round, forse quello decisivo, sulla questione precariato. Il secondo vertice si svolgerà, come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, giovedì prossimo. I sindacati, come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’, cercheranno di presentare una proposta unitaria che, per il momento, è ancora da definire nei dettagli. precariato docenti, ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti ‘E’ il momento del reclutamento’ : E’ una fase decisamente molto importante questa per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti. Governo e sindacati, dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile, stanno proseguendo il confronto riguardante la situazione del precariato al fine di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi più importanti da risolvere. A questo proposito, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un convegno organizzato ...

Scuola - precariato ultime notizie : la protesta del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati : Dopo il primo confronto svoltosi lunedì scorso, 6 maggio, Governo e sindacati si ritroveranno di fronte giovedì 16 per proseguire l’esame della questione inerente il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile. A questo proposito, segnaliamo il comunicato stampa pubblicato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti Abilitati, attraverso il quale viene rivendicato il diritto ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : secondo round Governo-sindacati : Nuovo round tra Governo e sindacati sulla questione precariato: dopo l’incontro che si è svolto lunedì scorso, 6 maggio, e di cui vi abbiamo relazionato qui, le parti sociali sono state nuovamente convocate dal Ministero dell’Istruzione per giovedì prossimo 16 maggio, per proseguire i lavori relativi al tavolo tecnico riguardante il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso ...