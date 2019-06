Sconcerti | “Ha vinto il Liverpool e nessuno sa dire quanto l’abbia meritato”

ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Marioracconta la finale di Champions di ieri a Madrid come non bella, dal sapore di vecchio: “Hailsameritato. Ha segnato con un rigore assegnato dopo 25 secondi bloccando la partita su un’attesa infinita”. E’ stato, scrive Mura, come se a quel punto le squadre si siano messe ad aspettare che la partita, da sola, decidesse spontaneamente da che parte pendere e chi far vincere. “Questo le ha logorate al di là del ritmo, mai altissimo e le ha anche snaturate”.e Tottenham sono state solo attente a non subire ma non c’è stata qualità e forza incisiva. Il più determinante, secondo, è stato Alexander-Arnold che correndo su e giù per la fascia ha fermato Son per un tempo, poi ha annullato Alli e concluso spesso da difensore. “Il Tottenham ha cercato a lungo di pensare che ...

saxbz : @il_Malpensante C’è chi c’e l’ha #Sconcerti e c’e chi ha #Caressa.... - uc_bautz : @l_honestly @kundolidernatur Ma guarda che non avete capito una mazza, come al solito. Si prendeva in giro la famos… - Agato_Agato : Ma ricordiamo come il Liverpool è arrivato in finale. #TottenhamLiverpool -