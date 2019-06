Salvini:senza no 5S caso nave evitabile

Agenzia_Ansa : Incidente nave a #Venezia, #Salvini: senza 'no' #M5s era evitabile - AnnaAscani : Ammetto che ci avevo creduto persino io: pensavo che #Salvini avesse capito la gravità della vicenda. E invece anch… - matteosalvinimi : #Salvini: due milioni di italiani hanno aderito o a rottamazione o a saldo e stralcio. Se hai dichiarato, mi dai il… -

"Mi risulta che una soluzione per evitare problemi come quello dell'incidente tra le navi a Venezia era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un 'no' da un ministero romano, e non è un ministero della Lega". Così il vicepremierinterviene sulgrandi navi a Venezia, parlando in un comizio a Tivoli.(Di domenica 2 giugno 2019)