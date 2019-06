Rugby a 7 | World Series Parigi 2019 | le Fiji vincono la manifestazione Alle Olimpiadi

Rugby – Verso la World Cup 2019 : la Nazionale italiana in ritiro : Rugby: la Nazionale italiana in ritiro, inizia la strada Verso la Coppa del Mondo La strada che porta alla nona edizione della Rugby World Cup, per la Nazionale italiana Rugby allenata da Conor O’Shea, è iniziata questo pomeriggio all’Hotel ”Al Ponte” di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. E’ questo il quartier generale scelto dal Commissario Tecnico azzurro e dal suo staff, grazie alla partnership tra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : Nuova Zelanda vincente e qualificata alle Olimpiadi con gli USA : Conclusa a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vince la Nuova Zelanda, che si qualifica ai Giochi con gli USA, mentre fanno un passo decisivo in quest’ottica anche Canada ed Australia, ad una manciata di punti dal pass a Cinque Cerchi. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 21-17 Finale 3° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra domenica e lunedì si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : vince il Canada - in testa sempre la Nuova Zelanda : Conclusa a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. vince il Canada, che va al secondo posto in classifica scavalcando gli USA. In testa sempre la Nuova Zelanda, resiste al quarto posto l’Australia, davanti alla Francia. Finalissima Canada-Inghilterra 7-5 Finale 3° posto USA-Francia ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : completata la fase a gironi. Francia - Canada ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : vince il Sudafrica - ma USA e Fiji vedono le Olimpiadi : Si è appena conclusa a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica che rafforza il quarto posto in classifica generale, distanziando l’Inghilterra. Olimpiadi ad un passo per USA e Fiji. Finalissima Sudafrica-Fiji 20-19 Finale 3° posto USA-Inghilterra 7-28 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Australia - USA e Nuova Zelanda : Scattata a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. completata la fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 04:00 Finale Nuova Zelanda 7s 43 26 17 Giappone 7s 0 0 0 04:22 Finale Samoa 7s 40 21 19 Spagna ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : vincono le Fiji - USA sempre in testa alla classifica : Si è appena conclusa a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che superano la Francia, terzi gli USA, sempre in testa alla graduatoria, mentre terminano giù dal podio le Samoa. Finalissima Fiji-Francia 21-7 Finale 3° posto USA-Samoa 22-10 Finale 5° posto Argentina-Nuova Zelanda ...