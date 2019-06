Roma | deraglia tram | paura tra i passeggeri ma nessun ferito FOTO

Roma - deraglia tram della linea 2 : paura ma nessun ferito a pochi passi dal centro : Un tram della linea 2 è deraglia to su via Flaminia a Roma , a pochi passi dall’Auditorium Parco della Musica e da Piazza del Popolo. Non si registrano al momento feriti. Il deraglia mento è avvenuto poco dopo l’incrocio di piazza dei Carracci. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale dell’Atac, la municipalizzata capitolina dei trasporti, anche i poliziotti del commissariato Villa Glori. Per gli occupanti del mezzo solo una ...

Roma - tram deraglia in via Flaminia : tanta paura ma nessun ferito : Un tram della linea 2 che collega piazza Mancini a Piazzale Flaminio, a Roma, è deragliato in via Flaminia poco dopo l’incrocio di piazza dei Carracci. Sul posto è intervenuta, oltre al personale Atac, anche la Polizia. Per gli occupanti del mezzo solo una grande paura: non ci sono infatti persone ferite. La presenza di un solco sull’asfalto fa ipotizzare al personale Atac un malfunzionamento dello scambio della rotaia; il personale ...