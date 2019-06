Roberto Bolle balla a ritmo di swing nella notte di Milano

Milano - Roberto Bolle a sorpresa compare alle Colonne di San Lorenzo : l’incursione swing con la ballerina Antonella Albano : Un’altra incursione spettacolare quella di Roberto Bolle che ieri sera, dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle 23 alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo un’affollatissima serata di swing all’insegna sempre di OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan. Mano per mano con la ballerina della Scala, Antonella Albano, ha attraversato la folla di persone radunate a ...

Roberto Bolle e il gran ballo all'Ambrosiana - : Roberto Bolle balla alla Pinacoteca Ambrosiana. L'Etoile si immerge nella magia dell'800 e si esibisce assieme a Beatrice Carbone davanti al Cartone Preparatorio di Raffaello, il più grande cartone rinascimentale conosciuto, nell'ambito di OnDance, la settimana di festa della danza che anima Milano dal 26 maggio al 2 giugno. Intorno a loro i ballerini della Compagnia Nazionale di Danza Storica del Maestro Nino Graziano Luca. (Lapresse) ...

OnDance - Roberto Bolle e il gran ballo dell’Ambrosiana : un’immersione nella magia dell’800 : Un altro suggestivo tassello è stato posto ieri da OnDance, la settimana di festa della danza ideata e organizzata da Roberto Bolle, alla sua seconda stagione, che anima la città di Milano dal 26 maggio al 2 giugno. Dopo flash mob, street dance e open class nel verde del Parco Sempione, questa volta la grande danza dell’Étoile scaligera si è unita alla grande arte conservata nel capoluogo con una delle sue opere più preziose: il Cartone ...

Roberto Bolle al Wired Next Fest : “La danza è di tutti e per tutti” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Maria Francesca Moro Roberto Bolle non ha bisogno di danzare per riempire le platee. Fuori dalla Sala X del Wired Next Festival c’era una lunga fila di persone impazienti di ascoltarlo: dai primi anni di scuola alla severa routine odierna, il ballerino ha raccontato di come ha trasformato il suo corpo in una macchina perfetta, quella celebrata dal numero di Wired appena premiato dagli Spd Awards. “Noi ...

Grande attesa per il Gran Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica insieme con Roberto Bolle : Si terrà Lunedì 27 maggio nella splendida location istituzionale della “Biblioteca Ambrosiana” di Milano il celebre “Gran Ballo” realizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca che sarà ospite di Roberto Bolle a “OnDance – Accendiamo la Danza”. Un evento eccezionale ed unico, come quelli di un tempo, grazie alle romantiche, divertenti e coinvolgenti danze ottocentesche. Il Gran Ballo aprirà le danze ...

Si terrà domani, lunedì 27 maggio, nella splendida location istituzionale della "Biblioteca Ambrosiana" di Milano il celebre "Gran Ballo" realizzato

OnDance - Roberto Bolle e il suo festival a Milano : dal 26 maggio al 2 giugno “un’onda festosa che invade la città” : Lo abbiamo visto in tv passare dal pas de deux al tango, dall’assolo contemporaneo al duetto comico. Ma Roberto Bolle, il principe della danza internazionale, è anche appassionato di ballo liscio. “Sogno di vedere giovani e adulti ballare insieme in un’atmosfera di nostalgica allegria”, spiega. Perché tra le novità di OnDance, il festival che invade Milano dal 26 maggio al 2 giugno, ci sarà anche una balera in piazza sulle note dell’Orchestra ...

Milano - il terrorismo alla Scala con la storia di Madina - ragazza kamikaze : in scena Roberto Bolle : Madina è una giovane cecena che indossa una cintura imbottita di esplosivo. Una donna che ha subito violenza, una kamikaze che si sente costretta a esserlo. Sceglierà di non uccidere. Il suo è un atto che scuote dal torpore, innesca reazioni, sentimenti contrastanti, speranza di cambiamento. Il tema del terrorismo entra a far parte della nuova stagione di ballo del Teatro alla Scala di Milano, con un progetto inedito di grande impatto. Su ...

Roberto Bolle agli studenti : "Non credete al successo facile" - : Riccardo Palleschi Roberto Bolle sta vivendo un grande successo con One Dance, la grande festa della danza organizzata a Napoli. Ma questa è stata anche l'occasione per una riflessione con i ragazzi e gli studenti partenopei Roberto Bolle è il il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. E in questi giorni sta facendo vivere ...

Napoli - la lezione di Roberto Bolle ai ragazzi : “Non credete al successo facile - fatto di scorciatoie. Inseguite i sogni” : Uno dei momenti più belli e toccanti di OnDance – la grande festa della danza di Roberto Bolle che in questi giorni ha acceso Napoli – ha visto l’incontro tra l’Étoile, insieme allo scrittore Maurizio De Giovanni, e i bambini dello spazio comunale di piazza Forcella che ospita la biblioteca titolata ad Annalisa Durante. Nel corso dell’incontro, Bolle si è rivolto ai ragazzi: “Non credete al successo facile, quello fatto di ...

Nel centro di Napoli spunta Roberto Bolle : l’esibizione improvvisata incanta la città e sorprende i passanti. Il video del flash mob : Una colorata e festante ondata di danza, guidata da Roberto Bolle, ha letteralmente invaso il centro di Napoli. È il segnale di inizio di OnDance, la grande festa della danza presentata ieri dall’Étoile dei due Mondi. L’allegra compagnia di circa 60 ballerini, capitanata da Bolle al suono della musica di Excelsior, è “strabordata” dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver ...

Roberto Bolle torna al San Carlo di Napoli : «È il teatro più bello del mondo» : Arriva per la prima volta a Napoli OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle che sabato 18 e domenica 19 invaderà la città e alcune sue location quali il lungomare, piazza...