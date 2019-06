Richard Carapaz | il contadino predestinato | il tumore | l’incidente | Pantani e la

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz bravo e furbo : ha colto l’occasione della vita. Decisivo l’errore tattico di Nibali e Roglic : La fortuna si sa, aiuta gli audaci. Un po’ di buona sorte è sicuramente stata utile ad un fenomenale Richard Carapaz per riuscire a vincere il Giro d’Italia 2019. L’ecuadoregno è stato ovviamente eccellente in salita, dove ha dimostrato di essere tra i più in palla di tutto il gruppo, ma ha sfruttato di sicuro il grosso aiuto dato dai suoi rivali, che per ben due volte l’hanno lasciato scappare via. In ogni caso un ...

Richard Carapaz vince il Giro d’Italia 2019 - Nibali secondo : E' Richard Carapaz il vincitore del Giro d'Italia 2019 conclusosi oggi a Verona. Emozione e lacrime per il ciclista del Team Movistar che ha mantenuto la maglia rosa anche al termine dell'ultima tappa, la cronometro vinta dallo statunitense Chad Haga. secondo posto nella classifica generale per vincenzo Nibali che mette in bacheca il 6° podio della sua carriera nella corsa in rosa.Continua a leggere

Giro d’Italia 2019 - quanti soldi ha guadagnato Richard Carapaz? Il vincitore gioisce con una cifra di lusso! Tutto il montepremi : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si è confermato come la grande rivelazione e oggi è salito sul gradino più alto del podio a Verona. Il 26enne ha compiuto un’impresa eroica e ha regalato una gioia incredibile a un’intera Nazione, l’alfiere della Movistar ha concluso con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali e ha così conquistato il primo Grande Giro della sua carriera. Il ...

Richard Carapaz è il primo corridore dell’Ecuador a conquistare il Giro d’Italia : Vince Richard Carapaz, il primo corridore dell’Ecuador a conquistare il Giro d’Italia. Lo fa con un vantaggio finale di 1’05”

Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019 : “È un sogno - non ho parole. Un momento incredibile” : Richard Carapaz non riesce a trattenere le lacrime di commozione dopo aver tagliato il traguardo di Verona, l’ecuadoregno ha vinto il Giro d’Italia 2019 contro tutti i pronostici della vigilia: l’alfiere della Movistar si è imposto con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali, la cronometro conclusiva in Veneto non ha stravolto la classifica generale e così il 26enne ha potuto festeggiare con pieno merito. Oggi salirà ...

Classifica finale Giro d’Italia 2019 - 21^ tappa : Richard Carapaz in trionfo - Vincenzo Nibali secondo a 1’05” : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, il 26enne ecuadoregno della Movistar si è difeso nella cronometro conclusiva di Verona e ha potuto festeggiare all’Arena. Il sudamericano ha indossato la maglia rosa sul podio conclusivo battendo Vincenzo Nibali per 1’05”, lo Squalo ha recuperato tanto lungo i 17 km contro il tempo ma non è bastato per il ribaltone che era oggettivamente impossibile. Lo sloveno Primoz Roglic ...

Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia : È la sua prima vittoria in un Grande Giro: dietro di lui si sono classificati Vincenzo Nibali e Primoz Roglic

Giro - Verona incorona Richard Carapaz : 17.19 L'Arena di Verona incorona Richard Carapaz. La crono conclusiva non cambia la vetta della classifica e consacra il 26enne ecuadoriano come vincitore del Giro d'Italia n.102. Nei 17km contro il tempo s'impone l'americano Chad Haga in 22'07", davanti ai belgi Victor Campenaerts a 4" e Thomas De Gendt a 6".Buon quarto Damiano Caruso a 9". Carapaz ha chiuso in 23'19",dietro Vincenzo Nibali (22'30"), 2° in classifica generale a 1'05". Sul ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz vince tra i ‘litiganti’ Nibali e Roglic. Lo Squalo è 2° - ma emoziona fino all’ultima pedalata : Tra i due litiganti ha goduto il più forte che questa volta porta il nome di Richard Carapaz. Tutti si aspettavano Roglic contro Nibali, Nibali contro Roglic: pure loro due, che hanno commesso l’errore di sottovalutare il 26enne ecuadoregno. Alla fine è sua la maglia rosa del Giro d’Italia 2019, meritatamente. In molti storceranno il naso, diranno che è stata un’edizione sottotono e mediocre: la controprova l’avremo solo ...

Giro d’Italia – La compagna di Carapaz è euforica : “Richard è meraviglioso - in Ecuador non vedono l’ora che vinca” : La compagna del corridore della Movistar ha espresso la propria felicità per la possibilità che il fidanzato vinca il Giro d’Italia Richard Carapaz è vicinissimo alla vittoria del Giro d’Italia, il corridore della Movistar infatti guida la classifica generale con un minuto e cinquantaquattro secondi su Nibali e quasi tre minuti sul compagno di squadra Mikel Landa ad una tappa dalla conclusione. Gian Mattia D’Alberto ...

Giro d’Italia 2019 : chi è Richard Carapaz - il nuovo eroe nazionale dell’Ecuador : Si profila una storica prima volta sulle strade del Giro d’Italia 2019 che si concluderà domani con la cronometro individuale: Richard Carapaz ha ipotecato la vittoria finale al termine di una ventesima tappa corsa da padrone incontrastato, nella quale ha pienamente legittimato il risultato dimostrando ancora una volta di avere un passo decisamente superiore in salita rispetto ai diretti avversari Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Primoz ...

L’ecuadoriano Richard Carapaz è a un passo dalla vittoria del Giro d’Italia : Il ciclista spagnolo Pello Bilbao ha vinto la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia, 194 chilometri da Feltre al passo Croce d’Aune. Bilbao ha battuto in volata il connazionale Mikel Landa, con cui è arrivato al traguardo dopo una tappa costituita

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz non perde un metro. Ecuadoriano apparentemente inattaccabile - manca un’ultima prova per il trionfo : Sempre più in maglia rosa, sempre più vicino alla conquista del Giro d’Italia 2019: Richard Carapaz si presenta al weekend conclusivo con 1’54” di vantaggio su Vincenzo Nibali, tra lui e il Trofeo Senza Fine ci sono il tappone alpino di domani e la cronometro conclusiva di domenica, due ostacoli impegnativi che attendono l’ecuadoregno e che lo separano dall’apoteosi. L’alfiere della Movistar sembra al momento ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Domani ci sarà un grande spettacolo. Landa - più che un compagno di squadra - è un vero leader” : Siamo ormai alle battute conclusive del Giro d’Italia 2019, che sembra più che mai nelle mani di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, finora, non ha mai mostrato un segno di cedimento; lui, la sua Movistar, e uno straordinario Mikel Landa, sono i veri padroni della Corsa Rosa. Domani e domenica sarà una lotta serrata tra i principali favoriti, ogni secondo sarà buono per conquistare il Trofeo senza fine. Carapaz ha concluso la tappa ...