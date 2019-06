Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019 | “È un sogno | non ho parole Un momento

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019)non riesce a trattenere le lacrime di commozione dopo aver tagliato il traguardo di Verona, l’ecuadoregno haild’Italiacontro tutti i pronostici della vigilia: l’alfiere della Movistar si è imposto con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali, la cronometro conclusiva in Veneto non ha stravolto la classifica generale e così il 26enne ha potuto festeggiare con pieno merito. Oggi salirà sul gradino più alto del podio alzando al cielo il Trofeo Senza Fine davanti allo Squalo e a Primoz Roglic, subito dopo lo sforzo conclusivo ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Questo è un, è unincredibile, non hoper esprimere quello che provo. Questa vittoria è un premio per tutto il lavoro della squadra, per tutto il lavoro che ho svolto in questi anni. Sono qui con la mia famiglia, è ...

Eurosport_FR : ?? RICHARD CARAPAZ REMPORTE LE 102e GIRO ?? L'Equatorien s'impose devant Nibali et Roglic ?? - Eurosport_IT : Dopo tre settimane di fatica, le emozioni esplodono: Richard Carapaz in lacrime nell'arena di Verona ????????… - tvdellosport : ????| Il @giroditalia 2019 è di Richard #Carapaz! ?? ?? Secondo posto in classifica generale per il nostro Vincenzo… -