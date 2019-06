Rally Portogallo 2019 | Ott Tanak conquista il successo finale davanti a Neuvile e ad

Rally Portogallo 2019 : Ott Tanak al comando dopo il sabato accorciato - Meeke e Neuville vicini - ritiro per Latvala : Il WRC è sbarcato in Portogallo per uno tra i Rally più antichi e amati dal pubblico, ormai diventato punto fermo del Mondiale caratterizzato dal terreno sabbioso e molto variabile; Ott Tanak è sopravvissuto ai problemi di freni che hanno colpito la sua Toyota Yaris per la prima parte di giornata ed è riuscito a mantenere il comando nelle sei prove speciali di questo sabato accorciato che si sarebbe dovuto concludere con i due giri del Gaia ...

Rally Portogallo 2019 : Ott Tanak chiude al comando la prima giornata - attardati Neuville e Ogier : Ott Tanak (Toyota Yaris) si tiene lontano dai guai e chiude al comando la prima giornata del Rally di Portogallo 2019 , settimo appuntamento della stagione. Sulle strade lusitane, come sempre decisamente insidiose, l’estone ha chiuso con un buon margine di vantaggio di 17.3 secondi sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) mentre è terzo il britannico Kris Meeke (Toyota Yaris) a 22.8. Quarta posizione a 24.2 per il belga Thierry ...

Rally Portogallo 2019 : Thierry Neuville è il più rapido nello shakedown davanti a Meeke e Suninen : Si è aperto quest’oggi con il consueto shakedown il Rally del Portogallo 2019 , settimo round del Mondiale WRC in corso di svolgimento nel nord del Paese lusitano. Il primo atto dell’edizione 2019 ha visto i piloti prendere confidenza con le condizioni atmosferiche e stradali che affronteranno nei prossimi giorni con una breve prova di 4.6 km a Paredes, in cui il belga Thierry Neuville ha prevalso alla guida della sua Hyundai con un ...

Rally Portogallo 2019 : Sebastien Ogier favorito principale per il successo - Tanak e Neuville all’attacco per rimanere a contatto in classifica : Ormai è tutto pronto a Paredes per lo Skakedown di apertura dell’attesissimo Rally del Portogallo 2019, settima prova del Mondiale WRC e primo atto del lungo tour europeo che terminerà solo ad ottobre in Catalogna (penultima tappa del campionato). Il round lusitano è uno dei più popolari e antichi presenti attualmente nel calendario del Mondiale Rally, caratterizzato da un mix di prove speciali tecniche e veloci su un fondo ghiaioso ...