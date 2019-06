RAGE 2 | Nuovi aggiornamenti in arrivo

St RAGE di Capaci - due nuovi indagati. Il pentito : “Per uccidere Falcone c’era anche l’artificiere del boss Usa John Gotti” : Ventisette anni dopo ci sono due nuovi indagati per la Strage di Capaci , in cui morirono il giudice Giovanni Falcone , la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Si tratta del pentito catanese Maurizio Avola, sicario di Cosa nostra, e del boss Marcello D’Agata, uno dei luogotenenti di maggiore fiducia dello storico capomafia Benedetto Santapaola. A indagare è la procura di Caltanissetta, l’ufficio giudiziario competente ...

StRAGE Erba : Assise Como - no a nuovi esami : MILANO, 30 APR - La corte di Assise di Como ha respinto la richiesta di nuovi accertamenti presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'eccidio ...