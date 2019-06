Raddoppia l’appuntamento con FBI su Rai2 dopo NCIS 16 | anticipazioni episodi di domenica

optimaitalia

(Di domenica 2 giugno 2019) Prosegue l'appuntamentole in prima visione con i due polizieschi di CBS,16 e la prima stagione di FBI, in onda in prima serata su.Anche nella giornata della Festa della Repubblica,2 giugno,non rinuncia alla normale programmazione delle due serie ambientate, rispettivamente nel dipartimento del Naval Criminal Investigative Service e nell'ufficio dell'FBI di New York, in cui la lotta al crimine incrocia temi di grande attualità come il terrorismo e la sicurezza internazionale.Persi tratta della sedicesima stagione, mentre FBI ha debuttato con la prima il 31 marzo scorso, entrambe in anteprima esclusiva su.Ecco la trama e il promo del decimoo della sedicesima stagione di, dal titolo Il dono e ambientato nel periodo natalizio, in onda2 giugno alle 21.10 suin prima visione assoluta.Il Natale è alle ...

OptiMagazine : Raddoppia l'appuntamento con #FBI su @RaiDue dopo #NCIS16: anticipazioni episodi di domenica 2 giugno… - MECSPE : RT @MecspeBari: #MECSPEBARI | Il nuovo evento di riferimento del Centro Sud per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0; #MECSPE20… - MecspeBari : #MECSPEBARI | Il nuovo evento di riferimento del Centro Sud per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0;… -