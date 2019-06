Quote tonno | chiude di nuovo la tonnara di Favignana | “Colpa del decreto Lega” Da M5s

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Aveva riaperto da neanche un mese dopo dodici anni di vuoto. Ma adesso la storicadiè pronta are dii battenti, scatenando uno scontro politico senza precedenti. Il taglio delleper l’isola in provincia di Trapani compatta la Sicilia contro il governo centrale. Anzi: contro Franco Manzato, il sottosegretario della Lega autore delche stabilisce le cifre massime di pescato. Avengono assegnate 14 tonnellate didelle 357 a disposizione dei cinque impianti italiani: gli altri quattro sono in Sardegna. Una quantità considerata assolutamente insufficiente per la sostenibilità economico finanziaria delle attività di pesca. Anche perché acontavano di accaparrarsi di una quota pari a 84 tonnellate. Ildel sottosegretario all’Agricoltura e alla pesca, però, ne riconosce settanta di meno: vuol dire ...

davidefaraone : Appena sbarcato a #Favignana, perché la vicenda delle quote tonno grida vendetta. Sono qui per difendere i pescator… - ignaziocorrao : Il ministro leghista blocchi la ripartizione delle quote tonno o chiamerò in causa anche la Commissione Europea... - Markus70 : RT @chiaralaudy: Dunque...a Favignana hanno stravotato Lega! Qualche giorno dopo...che succede? Decreto Lega taglia quote tonno in Sicilia… -