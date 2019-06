Quando Salvini il 2 giugno diceva | Oggi non c' è un c***o da festeggiare

Pd - Delrio : “Salvini è un bullo da bar che promette e Quando rientra a casa sta zitto. Conte? Non va neanche calcolato” : “Salvini? Si preoccupa tutto il giorno di minacciare. Prima minaccia Saviano, poi dice che il problema delle scorte non va affrontato in maniera politica. Ma allora perché minacci Saviano? Quel ‘bacione’ è una provocazione, è una minaccia. Poi lui ci ha abituato alle retromarce. Prima dice che si farà processare, poi scappa anche grazie al M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è ...

Salvini : “Morti sul lavoro aumentati - Di Maio se ne occuperà Quando avrà finito di insultare chi governa con lui” : “Purtroppo i morti sul lavoro sono aumentati, ma sono sicuro che il ministro del lavoro se ne occuperà non appena avrà finito di insultare chi governa con lui“. A dirlo, dal palco di Foggia, è il leader della Lega, Matteo Salvini. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5s: ‘Piccola ombra da chiarire, lo ...

Legge Fornero - Salvini : "Quando l'hanno approvata i comunisti erano a farsi le canne" : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini durante un comizio Mazara del Vallo, in Sicilia. _Courtesy Facebook Salvini

Province - Salvini : "Servono". Borghi : "Quando furono abolite non ci fu risparmio" : Nelle ultime ore il nuovo terreno di scontro tra Lega e MoVimento 5 Stelle è diventata l'utilità delle Province. Luigi Di Maio ha detto che sono uno spreco e vanno tagliate, mentre Matteo Salvini ha detto il contrario:"Vogliamo dare i servizi ai cittadini. Se i Comuni non riescono a farlo, servono le Province"Un altro leghista, Claudio Borghi, che è Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, ha ricordato che quando furono abolite non ...

Luigi Di Maio e grillini disperati. Salvini gli mangia i voti - come lo insultano : "Vi ricordate Quando..." : Le prova tutte, Luigi Di Maio. Con Matteo Salvini che gli sta divorando anche l'ultimo feudo elettorale M5s, la Sicilia, il leader grillino arriva sull'isola e sfodera le vecchie armi anti-Lega per arginare il Capitano. Si parte dall'attualità, cioè il sottosegretario leghista Armando Siri indagato

Matteo Salvini accerchiato dai grillini : "Arata incontrato solo una volta". Le Bernini : "Fino a Quando dura?" : "L'ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire". Matteo Salvini risponde così al "tiro al bersaglio" del Movimento 5 Stelle. "Deve chiarire che rapporti ha con Paolo Arata", è il ritornello ripetuto come un mantra dai soldatini grillini, dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stef

Made in Italy - Salvini : “Quando fate la spesa mangiate italiano e bevete italiano - che significa stare meglio” : Matteo Salvini, parlando in piazza a Monreale, in Sicilia, si è espresso in difesa dell’agricoltura e del Made in Italy: “La prima battaglia che faremo in Europa, se ci darete una mano, sarà riprendere in mano la nostra terra e il nostro mare. E’ una battaglia normale non geniale ma evidentemente per qualcuno prima di noi tanto normale non era“. Quindi, il ministro ha aggiunto: “Quando fate la spesa mangiate ...

Festa Liberazione - Quando Matteo Salvini diceva : “Io antifascista? Non sono anti - oggi sono pro” : In un'intervista del 2015 ai nostri microfoni Matteo Salvini, che allora era già segretario della Lega, spiegava perché non avrebbe partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile: "Non mi definisco antifascista, perché quelli che si dicono tali sono gli stessi che poi impediscono alla Lega di parlare nei comizi nelle piazze".Continua a leggere

Quando Arata jr presentò Bannon a Salvini : Uno è Steve Bannon , l'ex capo stratega di Donald Trump e ideatore dell'Internazionale populista. L'altro Matteo Salvini , il ministro dell'Interno italiano, nonché leader della Lega. Nel mezzo c'è ...

Salvini contro Fazio : "Andrò a Che Tempo Che fa Quando si dimezzerà lo stipendio" : Messi da parte i mitra e i pelouche sfoggiati sui social a Pasqua e Pasquetta, il ritorno al lavoro del Ministro degli Interni e Vicepremier Matteo Salvini è segnato da un'intervista pubblicata oggi, martedì 23 aprile, dal quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro.prosegui la letturaSalvini contro Fazio: "Andrò a Che Tempo Che fa quando si dimezzerà lo stipendio" pubblicato su TVBlog.it 23 aprile 2019 12:14.

Quando Matteo Salvini era un leader comunista e voleva la legalizzazione della cannabis : Matteo Salvini prima era un leader comunista dei comunisti padani e voleva la cannabis libera: qual è la strategia comunicativa alla base del suo trasformismo? Matteo Salvini, da leader comunista a esponente mondiale italiano della destra più integralista. Rappresentante della terza rivoluzione della Lega, dopo Bossi e Maroni, sembra aver cancellato la memoria di moltissimi leghisti e moderati di destra che proprio non ricordano quel Matteo ...

Matteo Salvini - la rivelazione ai big della Lega : 'Crisi di governo - Quando potremmo aprirla' : Sotto assedio. Questa la condizione in cui si trova Matteo Salvini . Assedio grillino, con Luigi Di Maio e compagni che picchiano duro da giorni e durissimo da che è emersa l'indagine nei confronti di ...

Matteo Salvini - la rivelazione ai big della Lega : "Crisi di governo - Quando potremmo aprirla" : Sotto assedio. Questa la condizione in cui si trova Matteo Salvini. Assedio grillino, con Luigi Di Maio e compagni che picchiano duro da giorni e durissimo da che è emersa l'indagine nei confronti di Armando Siri. Ma anche assedio leghista, con molti big che nel partito insistono per archiviare il p

Salvini attacca la Murgia : "Radical chic" | Lei replica col suo curriculum : "Lavoro da Quando avevo 14 anni - e lei?" : L'autrice di "Accabadora" risponde alle punzecchiature del vicepremier con un lungo post su Facebook in cui elenca tutti gli impieghi avuti prima di raggiungere il successo editoriale