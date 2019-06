TelevideoRai101 : Precipita alpinista e muore nel Cuneese - zazoomnews : Incidenti in Montagna: alpinista precipita in dirupo e muore - #Incidenti #Montagna: #alpinista - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Alpinista precipita in un dirupo e muore -

Incidente mortale in montagna in Valle Stura, nel. Unitaliano è deceduto a causa di una caduta sulla salita per il Becco Ischiator, a oltre 2.100 metri di altitudine. Era con un compagno di cordata. E'to anche lui, ma senza riportare gravi ferite.(Di domenica 2 giugno 2019)