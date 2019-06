Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano | Sassari cala il tris e vola in

Playoff Basket - Sassari batte pure l’unica certezza di Milano (James). Cremona scopre di saper difendere : 1-1 con Venezia : Sassari ora conosce un altro modo di vincere. Il 21esimo diverso, il più folle di tutti. I singoli di Milano l’hanno bombardata, aggredita, messa in un angolo. E la squadra di Pozzecco ha vinto comunque, ai supplementari e dopo la tripla del pareggio a 9 secondi dalla sirena, rendendo reale quello che pareva impossibile fino a qualche settimana fa: dopo gara2 di semifinale dei Playoff scudetto i campioni d’Italia sono sotto 2-0. In Sardegna ci ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve l’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

Sassari-Milano - Gara-3 Semifinale Playoff Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sfida fondamentale in programma questa sera tra Sassari e Milano nella Semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di basket maschile. La formazione allenata da Gianmarco Pozzecco ha realizzato una vera e propria impresa espugnando per due volte consecutive il Forum di Assago e portandosi sul 2-0 nella serie. Gli uomini di Simone Pianigiani avranno quindi bisogno di una rimonta sensazionale per raggiungere la finale e giocarsi fino in fondo ...

Basket - Semifinali Playoff Serie A 2019 : in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si riporta in parità nella serie : In un’emozionante gara-2 al PalaRadi la Vanoli Cremona pareggia i conti nella serie di semifinale dei Playoff con la Umana Reyer Venezia battendola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per gara-3 e gara-4. Cremona parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 ma Venezia torna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i ...

Playoff Serie A Basket – Cremona riacciuffa Venezia in Gara-2 - ristabilita la parità nella serie : La formazione di Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74 in Gara-2 di semifinale scudetto, lunedì Gara-3 a Venezia Tutto da rifare per l’Umana Reyer Venezia, la formazione veneta infatti perde Gara-2 di semifinale scudetto e permette alla Vanoli Cremona di ristabilire la parità della serie. La formazione di coach Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74, riuscendo a ribaltare il risultato con un ottimo ultimo quarto, ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 60-62 alla fine del terzo quarto : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 39-37 all’intervallo : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : padroni di casa a caccia del pareggio : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona in gara-2 cerca il riscatto - Venezia un altro passo verso la finale : Questione quasi di vita o morte, quella di oggi (in senso sportivo), per la Vanoli Cremona. La formazione di Meo Sacchetti deve difendere il PalaRadi, se vuole avere speranze di tenere aperta la Serie contro l’Umana Reyer Venezia dopo la sconfitta in gara-1. L’80-87 della prima sfida di questa semifinale scudetto ha messo in evidenza due cose principali: una è la grande serata di Mitchell Watt, esplosivo oltre ogni limite in attacco, ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Playoff Serie A Basket – Sassari trionfa all’overtime in Gara-2 : Milano ancora ko : Sassari aumenta il vantaggio nella Serie: Olimpia Milano ko anche in Gara-2 di semifinale Playoff E’ andata in scena questa sera Gara-2 di semifinale Playoff di Serie A Basket: al termine di un match terminato solo dopo un tempo supplementare è Sassari a trionfare in casa dell’Olimpia Milano. La squadra sarda è riuscita dunque ad aumentare il vantaggio nella Serie grazie al successo per 101-112. LaPresse/Maurizio Borserini Un ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...