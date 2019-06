Pensioni | la rapina silenziosa e salatissima | scatta il prelievo sull' assegno | chi

liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Questo mese lo Stato intascherà 118 milioni di euro dalledegli italiani. Di questa somma, 105,4 milioni riguardano il maxi conguaglio per il trimestre gennaio-marzo sul blocco delle indicizzazioni dellesuperiori a tre volte il trattamento minimo (da 1.522 euro lordi in su), mentr

antoninobill : RT @ErmannoKilgore: Le pensioni sopra i 1500 euro lordi sono state rivalutate un po’ meno per aumentare quelle minime, del blocco delle ri… - flaviotiravento : RT @ErmannoKilgore: Le pensioni sopra i 1500 euro lordi sono state rivalutate un po’ meno per aumentare quelle minime, del blocco delle ri… - violettauno : RT @ErmannoKilgore: Le pensioni sopra i 1500 euro lordi sono state rivalutate un po’ meno per aumentare quelle minime, del blocco delle ri… -