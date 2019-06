Pechino a Trump | lo scontro sui dazi non ha rifatto grande l' America

Usa-Cina - non sarà mai vera intesa Pechino l'arma di Trump per il 2020 : Tra Usa e Cina un accordo di larga portata prima del 2020 appare sempre più difficile. Trump pronto a usare Pechino come arma anti Dem (soprattutto anti Biden) per le elezioni 2020 Segui su affaritaliani.it

Dazi - rottura Usa-Cina : stretta di Pechino su 60 miliardi di importazioni. Trump : ve ne pentirete : Nonostante le minacce di Trump la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Usa avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi....

Dazi Usa-Cina - Pechino alza tasse sui beni americani per 60 miliardi. Giù i titoli di Boeing e Apple. Trump : “Peggio per voi” : Dal primo giugno, Dazi maggiorati su alcuni prodotti americani, per un totale di circa 60 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato tramite una nota del ministero del Commercio cinese, dopo un accordo trovato all’interno della Commissione sulle tariffe doganali del Consiglio di Stato, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di portare i Dazi dal 10% al 25% sull’import di 200 miliardi di dollari di beni Made in ...

TRUMP "DAZI USA SU IMPORT CINA"/ Pechino "rapporti siano stabili" : le contro-misure : Nuovi dazi Usa sui prodotti di IMPORTazione Cina: aumenti dal 10 al 25%. Nuovi negoziati tra le superpotenze, le contromisure di Pechino

06 : 00 | Dazi Usa-Cina - Trump : "Pechino ha rotto l'accordo - pagherà" : 09.05.2019 - Il vicepremier cinese "sta volando" negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha "rotto l'accordo" e "pagherà". Lo ha affermato il presidente Donald Trump in Florida, secondo quanto riportato dai media americani. Le trattative commerciali fra Usa e Cina sono attese riprendere nelle prossime ore e alla mezzanotte di venerdì sono previsti scattare i nuovi Dazi contro Pechino.

Dazi - Trump non fa marcia indietro E Pechino minaccia contromisure : Saranno anche tattiche pre-negoziato finale (la delegazione di Pechino è in arrivo a Washington) come spiegano alcuni commentatori, ma la nuova escalation di annunci dopo i tweet di domenica di Donald Trump sembra gettare alle ortiche ben cinque lunghi mesi di trattative, impiegati a trovare una soluzione al conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Facendo apparire quasi impossibile ora una ricomposizione del fronte. Segui su ...

Accordi Usa-Cina - Trump contrattacca : «Nessuna marcia indietro di Pechino - la loro delegazione è in arrivo» : Accordi commerciali tra Usa e Cina e dazi "incociati", continua il braccio di ferro tra Trump e Pechino. «La regione della retromarcia della Cina e del suo tentativo di rinegoziare...

Commercio - dietrofront Cina su intesa con Usa. Trump : “Vice premier Pechino sta venendo qui per trovare un accordo” : L’annuncio di Donald Trump da oggi diventa realtà: gli Stati Uniti hanno notificato l’aumento dei dazi dal 10% al 25% nei confronti di 200 miliardi di dollari prodotti importati dalla Cina. Tutto ufficiale e pubblicato Federal Register, l’omologo della Gazzetta Ufficiale. Ma proprio da Pechino arriva un’altra decisione: marcia indietro su quasi tutti i punti dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Una notizia data in ...

La reazione di Pechino alle minacce di Trump sui dazi : La preoccupazione del Fmi, e di Tria, Intanto, la direttrice del Fmi, Christine Lagarde , non esita a parlare di 'minaccia' all'economia mondiale; e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , auspica ...

Cina - la strategia di TrumpPechino al rallenty inguaia l’Italia : Trump minaccia di introdurre dazi del 25% anche sui 325 miliardi di dollari di export cinese finora esente da dazi e le borse innestano la retromarcia. A perdere terreno, a Wall Street come a Piazza Affari, sono i titoli dei gruppi maggiormente esposti verso Pechino perchè realizzano una quota rilevante del loro fatturato o della loro produzione in Cina. A sofffrire di più sono dunque big da Apple a Intel, da General Motors a Ford, da Boeing ad ...

Trump alza dazi al 25% su import da Pechino/ Usa-Cina : fine tregua "negoziati lenti" : Usa-Cina, Trump annuncia a sopresa l'innalzamento dei dazi dal 10 al 25% su import da Pechino: rialzo con effetto dal prossimo venerdì.