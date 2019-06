Papa Francesco | “La politica non fa il bene quando semina odio e paure”

Papa Francesco : "I politici non devono seminare odio - Salvini non mi ha chiesto un incontro" : Bergoglio: "Un politico non dovrebbe mai seminare odio epaure, questo è terribile, ma solo speranza"

Papa Francesco : “La politica non semini odio”. Su Salvini : “Mai chiesto incontro”. E promuove Conte : “Uomo intelligente” : Durante il suo viaggio di ritorno dalla Romania, dove oggi ha incontrato la comunità Rom locale e presieduto la cerimonia di beatificazione di sette vescovi greco-cattolici vittime del Comunismo, Papa Francesco rilascia ai giornalisti qualche commento sulla situazione politica attuale. Una politica che, dice il Pontefice, non fa il bene della gente “quando semina odio e paure”. A chi gli chiede se si sia davvero rifiutato di ...

Papa Francesco si schiera : "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi. Giuseppe Conte è intelligente" : "Giuseppe Conte è intelligente", mentre "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi". Papa Francesco con i giornalisti parla della politica italiana e rivela che l'udienza con il premier "è stata bella, è durata un'ora o forse di più. È un uomo intelligente, un professore che sa di cosa parla"

L’appello di Papa Francesco : «Pregate per l’Europa La politica abbandoni l’odio» : Colloquio con il Pontefice sul volo di ritorno dalla Romania: «Impariamo dal passato, non lasciamo che vincano pessimismo e ideologia. Lancio un appello alla solidarietà mondiale»

Papa Francesco chiede scusa ai Rom : «Anche i cattolici vi hanno discriminato» : Così il Pontefice a Blaj: «Nel cuore porto un peso. È il peso delle emarginazioni, delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La storia ci dice che anche i cristiani non sono estranei a tanto male».

Papa Francesco : "Chiedo perdono ai rom per le discriminazioni subite" : Davanti a circa 60mila fedeli presenti al Campo della Libertà di Blaj, in Romania, dove ha presieduto la Divina Liturgia per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici martiri, Papa Francesco ha fatto mea culpa a nome di tutta la Chiesa Cattolica per il trattamento riservato ai rom, per le discriminazioni, le segregazioni e i maltrattamenti inflitti loro. Il Papa, infatti, ha detto di portare un peso nel cuore e ha ...

Le scuse di Papa Francesco ai Rom : "Troppe volte anche i cristiani vi hanno discriminato" : In Transilvania il pontefice incontra una rappresentanza di una delle comunità maggiormente colpite dal veleno della discriminazione. " Chiedo perdono in nome della Chiesa per quando vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino...

