Papa Francesco chiede perdono ai rom | Anche i cattolici vi hanno discriminato

Papa Francesco - mea culpa per come i cristiani emarginano e maltrattano i rom : Blaj (Romania) - Mea culpa del Papa a nome della Chiesa per come i cattolici - sia nel passato che nell'attuale presente - trattano i rom. Nell'ultima tappa in Romania, prima di ripartire per...

Papa Francesco : "Chiedo perdono ai rom per le discriminazioni subite" : Davanti a circa 60mila fedeli presenti al Campo della Libertà di Blaj, in Romania, dove ha presieduto la Divina Liturgia per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici martiri, Papa Francesco ha fatto mea culpa a nome di tutta la Chiesa Cattolica per il trattamento riservato ai rom, per le discriminazioni, le segregazioni e i maltrattamenti inflitti loro. Il Papa, infatti, ha detto di portare un peso nel cuore e ha ...

Le scuse di Papa Francesco ai Rom : "Troppe volte anche i cristiani vi hanno discriminato" : In Transilvania il pontefice incontra una rappresentanza di una delle comunità maggiormente colpite dal veleno della discriminazione. " Chiedo perdono in nome della Chiesa per quando vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino...

Papa Francesco chiese scusa ai Rom : “Perdonateci per le discriminazioni - le segregazioni e i maltrattamenti” : Il Papa chiede scusa ai Rom per le “discriminazioni, le segregazioni e i maltrattamenti” subiti. Lo ha fatto di persona, confessando di portare dentro di sé “un peso”, durante l’incontro con la comunità Rom di Blaj, in occasione della sua visita in Romania per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici vittime del Comunismo. “La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei ...

Papa Francesco ai rom : Perdono per discriminazioni e maltrattamenti : Papa Francesco, nel corso dell'ultima tappa della sua visita in Romania, ha chiesto Perdono alla comunità rom per i maltrattamenti e le discriminazioni. Papa Francesco ha domandato Perdono alla comunità rom per le "discriminazioni" e i "maltrattamenti" subiti nel corso della storia dell'umanità.-- L'occasione è arrivata per via di una visita apostolica, la trentesima in totale dall'elezione al soglio di Pietro, del Santo Padre. Quella in ...

Papa IN ROMANIA/ Francesco e il patriarca - nel cuore il desiderio di "essere uno" : Uno accanto all'altro, hanno recitato in latino e in romeno il Padre Nostro. Riscoprendosi figli che hanno trovato la forza del perdono reciproco

Papa Francesco in Romania/ Diretta streaming video : i rom - Rocio e gli ortodossi : Papa Francesco in Romania, il viaggio e la Diretta streaming video del programma: i rom, gli ortodossi e la storia di Rocio

