Papa a Rom: perdono per discriminazioni

"Nel cuore porto il peso delle,delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità". CosìFrancesco alla comunità Rom di Blaj, incontrata in Romania. "La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male",ha sottolineato Bergoglio pronunciando un mea culpa e chiedendo"in nome della Chiesa al Signore e a voi". "Non siamo fino in fondo cristiani, e nemmeno umani,se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni,dei nostri giudizi e pregiudizi",(Di domenica 2 giugno 2019)