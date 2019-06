Panchina Roma | si avvicina l’ex di Roma e Napoli | i dettagli

forzazzurri

(Di domenica 2 giugno 2019) Sul versanteva registrato uno scatto importante di Paulo Fonseca per lagiallorossa: pronto un blitz in Portogallo per convincere l’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk a trasferirsi nella capitale italiana con un’offerta di un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo le esperienze al Porto e al Braga, l’allenatore portoghese è salito alla ribalta del calcio internazionale proprio al suo arrivo al timone dello Shakhtar, con cui vinto tre campionati ucraini, tre Coppe nazionali e una Supercoppa e che ha guidato in Champions League. Sfumato Marco Giampaolo, sempre più in orbita Milan, gli altri profili hanno subito nette frenate tanto che dai betting analyst arrivano coferme sulle quote ormai altissime per mister come De Zerbi. Ma c’è un colpo di scena: viene infatti quotato a 7,50 il possibile ritorno – il ...

DiMarzio : #Roma | È corsa a due per la panchina, decisione attesa a inizio settimana: le ultime - DiMarzio : #ASRoma, tentazione #Mihajlovic per la panchina - MatteoPedrosi : Per la panchina della #Roma prende quota l’ipotesi Paulo #Fonseca (Shakthar): idea di Baldini, con il gradimento di… -