Ordinanza Plastic Free a Ragusa | sindaco riconosca idee opposizioni

quotidianodiragusa

(Di domenica 2 giugno 2019), il consigliere d’asta: ilalledi portare avanti buoneper bene della città

Serenel73 : RT @m5sTess: Prendere una spiaggia protetta una delle poche rimanenti e affidarla in convenzione per la fruizione turistica, dopo un'ordina… - tranellio : RT @m5sTess: Prendere una spiaggia protetta una delle poche rimanenti e affidarla in convenzione per la fruizione turistica, dopo un'ordina… - palermo24h : Ordinanza plastic free a Ragusa, il consigliere D’Asta: “Il Sindaco riconosca alle opposizioni di portare avanti bu… -