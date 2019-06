laragnatelanews

(Di domenica 2 giugno 2019) Una delle regioni più suggestive e affascinanti del territorio italiano è di sicuro la: un’altura verdeggiante circondata dalle acque del mare. Con il traghetto Livornosi può organizzare una vacanza per esplorare tutta la zona diche comprende ile la famosa costa Smeralda. La zona die i dintorni Arrivati adsignifica essere catapultati subito nella zonaGallura, un territorio ricco di destinazioni e ovviamente le meravigliose spiagge dove stendersi al sole. Chi desidera fare due passi mi centri abitati si può dirigere verso Telti e Oschiri dove vale la pena visitare la Chiesa di Nostra Signora di Casto. Il lago nelle vicinanze sicuramente attira l’attenzione per via delle moltissime specie di uccelli acquatici che qui trovano un’oasi protetta dedicata a loro. Le cinque spiagge cittadine Ile l’isola di Tavolara si trova ...

laragnatelanews : Olbia e Golfo degli Aranci: alla scoperta della Sardegna del nord - evyna : Olbia e Golfo degli Aranci: alla scoperta della Sardegna del nord - giodel65 : Il fascino della Vespucci vista dal drone. L'ingresso nel golfo di Olbia accompagnato dai campioni di Aquabike. -