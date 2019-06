Nuoto | la consistenza di Gabriele Detti ad Indianapolis | l’azzurro si impone nei 400 sl e

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019)c’è e lo dimostra in quel di(Stati Uniti) ottenendo il successo nell’ultima tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito di gare promosso dalla Federazione internazionale. Le otto vasche (400 stile libero) sono state sue nonostante la presenza del pericoloso lituano Danas Rapsys che, dopo aver fatto grandi cose in vasca corta, è intenzionato a piazzare qualche bandierina anche in lunga. Il livornese però ha dato una risposta in questo senso. La distanza forse non è quella che meglio si adatta alle sue caratteristiche, essendo lui campione del mondo degli 800 sl, ma il toscano quando c’è da lottare non si tira mai indietro, nonostante i carichi di lavoro dell’altura siano stati piuttosto pesanti. La gara è stata bella ed appassionante e un’ultima vasca letteralmente volata (26″34), in stile “Sun Yang”, gli ...