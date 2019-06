Non è con il controllo di stato che si può imporre l’etica della responsabilità

Furto alla Rinascente a Milano : il giudice Non convalida l’arresto di Marco Carta - ma il cantante resta imputato : «Non sono stato io a rubare», ha detto Marco Carta, davanti al giudice prima e ai giornalisti poi. E dall’aula del Palazzo di Giustizia milanese è uscito «contentissimo» perché il suo arresto non è stato convalidato e nei suoi confronti non è stata emessa alcuna misura cautelare. Diversa la sorte per la donna che ieri sera è stata fermata con lui, ...

Unhcr : Non salvare è contro cultura Ue : 21.16 "Il salvataggio in mare tra tutti i gesti umanitari è forse il più esemplare, diminuire la capacità dei salvataggi in mare è un attentato alla cultura e alla tradizione europea". Così l'Alto commissario per i rifugiati Onu, Grandi, difendendo l'operato delle Ong: "Da quando hanno dovuto ridurre i salvataggi i morti in mare aumentano, ed è inaccettabile". "La Libia non è un posto sicuro e i migranti non vanno riportati ...

Tottenham-Liverpool - rigore dubbio per i Reds dopo venti secondi : Salah Non sbaglia dal dischetto [VIDEO] : Pochi secondi e subito Liverpool in vantaggio con Salah, che trasforma un calcio di rigore dubbio concesso da Skomina Comincia subito malissimo per il Tottenham la finale di Champions League, il Liverpool infatti si guadagna un discutibile calcio di rigore dopo venticinque secondi per un fallo di mano di Sissoko su cross di Mané. Skomina non ha dubbi e indica il dischetto, anche se la palla sbatte prima sul fianco e poi sul braccio. Il VAR ...

Mattarella : "Libertà e democrazia Non sono compatibili con chi alimenta i conflitti" : Al Quirinale oggi, alla vigilia della Festa della Repubblica, si è volto il concerto in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano alla presenza delle più alte cariche dello Stato e del Governo. Ovviamente molto atteso il momento del discorso del Presidente Sergio Mattarella che, dopo aver ringraziato i presenti, ha parlato del 2 giugno:"Il 2 giugno è la Festa degli Italiani, è il simbolo del ritrovamento ...

I tifosi della Juventus Non perdonano Conte - cori e insulti contro l’allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...

‘La Fagianata di Magrini’ : “Nibali sarà forte fino a 39 anni - Ciccone il nostro futuro. Oggi Non era un vero tappone” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. VENTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 VINCENZO NIBALI IL CORRIDORE PIU’ COMPLETO: HA PERSO IL GIRO A COURMAYEUR Senz’altro Nibali è stato il corridore più completo. Ha sottovalutato la situazione a Courmayeur. Se avesse collaborato con Roglic e ...

Marco Carta fermato per furto. Ma il giudice Non convalida. Processo a settembre : Marco Carta L’arresto di Marco Carta non è stato convalidato. Lo ha stabilito il giudice del Processo per direttissima che non ha disposto per il cantante alcuna misura cautelare, a differenza di quanto stabilito per la cinquatreenne che era con lui in Rinascente, luogo in cui è avvenuto il furto. “Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire. Le magliette non ce le ho io, l’hanno ...

Fermato per furto Marco Carta - il giudice Non convalida l’arresto. Ma è indagato Chi è : L’artista bloccato con una donna per il furto di 1.200 euro di magliette alla Rinascente. Tolto l’antitaccheggio, ma cacciavite e t-shirt erano nella borsetta dell’amica. Perciò il giudice non ha conFermato l’arresto di Carta che spiega: «Non sono stato io a rubare»

Tale e Quale Show con concorrenti Non famosi? Conti confessa : “L’abbiamo pensato” : Tale e Quale Show, ci sarà un’edizione con concorrenti non famosi? Avete mai pensato a una versione di Tale e Quale Show con concorrenti non famosi? Un’edizione Nip, insomma. Forse qualcuno di voi sì e ci ha pensato anche uno degli analisti di Tv Talk, che ha rivolto la domanda direttamente a Carlo Conti. Il […] L'articolo Tale e Quale Show con concorrenti non famosi? Conti confessa: “L’abbiamo pensato” ...

Patate - le regole d’oro per consumarle (e Non ingrassare troppo) : Da quando hanno cominciato a diffondersi in Europa nel 700 (erano arrivate a fine 500 dall’America, ma inizialmente non vennero usate a scopo alimentare), le Patate hanno sostentato un’enorme popolazione. Oggi sono il terzo alimento più consumato al mondo, dopo il riso e il grano. E questo benché contengano una sostanza non proprio innocua: la solanina. Come altre piante, anche le solanacee (la famiglia cui appartengono le Patate) hanno sostanze ...