Neymar accusato di stupro – Il brasiliano si difende | postate sui social le conversazioni

(Di domenica 2 giugno 2019) Il calciatoreha postato suiun video in cui mostra lewhatsapp avute con la donna che lo accusa dinon ci sta e, dopo essere statodida una ragazza brasiliana, ha deciso di passare al contrattacco. Per dimostrare la sua innocenza, il calciatore del Paris Saint-Germain ha pubblicato su Instagram lewhatsapp avute con questa donna, rendendo pubbliche anche le foto ricevute. Lapresse Un modo particolare ma comunque efficace per ribadire come la partner sia stata assolutamente consenziente, senza venire obbligata a subire un rapporto sessuale. Queste le parole dinel video da lui postato: “sonodi, una parola brutta e forte, ed è triste ricevere un’accusa di questo tipo. Sono esposto a questo tipo di accuse. Sono arrabbiato in questo momento, pertanto ho deciso di mostrare ...

